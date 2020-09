La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la salida de los 10 mandatarios estatales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se debe más a una cuestión electoral, además descartó que se trate de una división por la asignación de recursos federales.

“No hay división. Yo creo que ellos están jugando frente a la elección del 2021. Para mí, esencialmente no tendría porque haber alguna otra razón”, explicó la mandataria capitalina en videoconferencia.

A su vez, descartó que la separación de los gobernadores que conforman la Alianza Federalista (integrada por Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Chihuahua, Guanajuato y Aguascalientes) provoque que los estados del país se enfrenten entre sí.

Esto se suma a lo comentado hace unos días por Claudia Sheinbaum, donde subrayó que no tenía problema alguno con que los 10 mandatarios de la Alianza Federalista se salieran de la Conago, ya que es una asociación de gobernadores y no una instancia constitucional.

“Lo que yo veo es que, si quieren estar, bien, si no quieren estar, pues también, están en su derecho. ¿Ayuda la Conago para establecer una coordinación o una comunicación con el Gobierno de México? Pues sí, lo vimos ahora con la pandemia que ayudó mucho al procesamiento de los semáforos, pero el que no quiera estar, pues que no esté”, reiteró.

“No se puede pensar que hay todos los recursos del mundo para distribuir; entonces, sobre esa base, siempre es discutible una distribución fiscal, pero no se puede gobernar con corrupción, gobernar con privilegios y estar pidiendo más recursos, primero hay que, desde mi perspectiva, acabar con la corrupción, acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos y sobre esa base discutimos la distribución de los recursos pensando siempre en la igualdad”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

Cabe recordar que este lunes pasado, los gobernadores de la Alianza Federalista dieron a conocer su salida de la Conago, por considerar que dejó de ser un espacio que defiende los intereses de los estados.

Entre los argumentos destaca que debido a la pandemia por Covid-19, se necesita una distribución más equitativa de recursos, además de que cuenten con mayores facultades recaudatorias.

Al respecto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, lamentó la actitud del gobierno federal, ya que se requieren fortalecer los sistemas de salud y la reactivación del empleo.

“Se privilegian los proyectos que son de interés particular, porque se tienen una visión patrimonialista del poder y del presupuesto, como si el presupuesto fuera propiedad del presidente o fuera su presupuesto; es la Hacienda Pública, y en esta coyuntura, la Hacienda Pública debe distribuirse de la mejor manera para enfrentar la crisis más aguda y difícil de la historia de México”, reiteró el mandatario estatal.

