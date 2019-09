Querétaro, Qro. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) planteará reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de ajustar la fórmula de distribución en beneficio de los estados y municipios.

El gobernador de Querétaro ─y presidente de Conago─ Francisco Domínguez Servién, expuso que la ley data desde hace 40 años, por lo que instó a que haya una revisión de la distribución de recursos recaudados por los estados de gravámenes, que actualmente considera 80% para la Federación, 15% para los estados y 5% para los municipios.

“Hay ahora propuestas de ─con todo el respeto que se debe de hacer─ proponer desde la Conago tal vez ya una urgente reforma hacendaria que tendría que tener una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal que es el drama de la formula; es una fórmula de hace más de 40 años y las aportaciones que dan las entidades, que generan riqueza, no se les vuelve a los estados lo que aporta”, declaró.

Por tanto ─dijo─ han surgido propuestas que plantean una reconfiguración de la formula, planteando un porcentaje de 70% para la Federación, 20% estados y 10% municipios.

“No es una formula agresiva, todo lo contrario: es una formula equilibrada y se sigue quedando la Federación con la mayor parte, 70%, se sube 5% a estados y 5% a municipios que es bastante módico”, pronunció.

La Ley de Coordinación Fiscal coordina el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales.

Revisarán recortes federales

En este contexto, el titular del Poder Ejecutivo de Querétaro refirió que hay inconformidad entre el resto de gobernadores ante la reducción de recursos federales que se plantea en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

Por tanto, se llevará a cabo una reunión entre los integrantes de la Conago en la cual no se convocará a representantes del gobierno federal, con la finalidad de analizar las bajas presupuestales que se plantean para el próximo ejercicio fiscal.

Hay estados que ─añadió─ están fuertemente afectados por la baja de recursos para sectores como el campo, turismo e infraestructura.

“He empezado a tener llamadas de gobernadores de Michoacán, Nuevo León, mis compañeros de Durango, Chihuahua, a reunirnos porque hay una afectación a todos los estados, porque no es la primera vez, es el segundo recorte, pero aparte de los recortes a las entidades federativas, en aportaciones y participaciones, que no es el caso de Querétaro, pero sí de la mayoría de los estados, las aportaciones de las dependencias federales en materia de campo, turismo, infraestructura, están dramáticamente afectados”, abundó.

Próximamente se definirá una fecha para llevar a cabo la reunión, la cual se realizará previamente a que los gobernadores sostengan, tentativamente el 30 de septiembre, un encuentro con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Arturo Herrera Gutiérrez, e incluso plantear encuentros con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Proponer una fecha para una reunión de Conago sin autoridades federales, para hacer cuadros comparativos del PPEF en relación con este ejercicio con el de 2020 y de ahí poder llegar al 30 de septiembre con el secretario de SHCP y el presidente si es necesario, para plantear esta parte de enojo inequitativo de como está hoy el PPEF”, sostuvo.

Domínguez Servién precisó que aún hay posibilidades de hacer ajustes al paquete económico presentado por el gobierno federal, antes de que el 15 de octubre se vote la Ley de Ingresos.

“Hay toda la oportunidad porque ni siquiera ha entrado en votación la Ley de Ingresos, mientras no se vote la Ley de Ingresos, que la estamos visualizando en 6 billones de pesos que entrarán a la Federación, que se reparta de estos 6 billones de pesos que lo alimentan las entidades federativas que en una Ley de Ingreso sea repartida en forma equilibrada y justa para que las entidades avancen, si no hay infraestructura se va a detener la economía”, mencionó.

Urgen a retomar TAV México-Querétaro

En relación con proyectos de movilidad, en el PPEF se fijó una partida de cerca de 27 millones de pesos para generar el proyecto ejecutivo del tren interurbano entre León, Guanajuato y Querétaro.

En relación con el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, el gobernador queretano refirió que aunque este proyecto no está considerado en el paquete económico federal, aún hay posibilidades de ser dialogado con el secretario de SHCP.

Destacó que es apremiante generar alternativas de movilidad entre Querétaro y Ciudad de México, sin embargo, instó a que este proyecto lo ejecute directamente el gobierno federal.

“Yo he pedido que sea el gobierno federal, con evidentemente una petición urgente de los queretanos, la Carretera 57 ya no aguanta es dramático ir de aquí a Pedro Escobedo, San Juan del Río, y no se diga a la Ciudad de México y los que vienen de Ciudad de México, también es un drama el que haya una compostura, un accidente, es real que esta carretera 57 se tiene que poner algo alterno y lo único viable es el tren rápido, porque una ampliación no sé si el costo saldría peor que una realidad con el tren”, mencionó.

rrg