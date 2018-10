El mandatario electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, señaló que en la entidad no habrá Zona Económica Especial (ZEE) porque las 80 hectáreas compradas por el actual gobierno estatal las adquirió con un sobreprecio de 60 millones de pesos.

“De nada nos sirve realmente la Zona Económica Especial, es un nicho muy pequeño; nos vendieron algo que no beneficia realmente a Tabasco”, afirmó.

Mencionó que el área adquirida en el municipio de Paraíso, donde estará la refinería, sería más conveniente aprovecharla de manera física para ayudar a las empresas tabasqueñas.

López Hernández expuso que en el 2019 el próximo gobierno federal contempla invertir 70,000 millones de pesos en la perforación de pozos para incrementar la producción de crudo y de ese monto al menos 50,000 millones se invertirán en Tabasco, “entonces, ahí es donde tenemos que estar”.

Por lo tanto, refirió que la ZEE de Dos Bocas no se concretará.

“Yo he platicado con los presidentes municipales de Comalcalco y Paraíso, me externaron su preocupación porque ya andan ahí diciendo que les van a mandar un convenio para firmarlo, y me dijeron, ‘licenciado no nos ayuda (la ZEE), nosotros no vamos a firmar ese convenio’. No va a haber (ZEE), no es ni debate”, refirió.

Afirmó que la ZEE está marcada por la “corrupción” porque el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Administración, compró un terreno por 100 millones de pesos, y de ese monto, dos empresas se llevaron 60 millones como sobreprecio.

Dijo poseer las copias de los cheques e información de los tres o cuatro vendedores del predio, a quienes les pagaron 40 millones de pesos y les pidieron escriturar al doble del valor.

López Hernández, quien asumirá el gobierno de Tabasco el próximo 1 de enero, refirió que en su momento los órganos responsables habrán de interponer una denuncia al respecto.

Potencial

De acuerdo con la declaratoria de la ZEE de Tabasco, la superficie del polígono, ubicado en el municipio de Paraíso, es de 2,218 hectáreas y 57 áreas.

Recientemente, la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), indicó que la ZEE de Tabasco tiene el potencial para atraer inversiones por 1,460 millones de dólares y generar cerca de 21,500 empleos directos en los sectores agroindustrial, plástico y maquinaria y equipo, sin considerar las sinergias con otros proyectos previstos por la siguiente administración, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.

La AFDZEE expresó en repetidas ocasiones que el proyecto permanecerá en la siguiente administración porque existe un andamiaje jurídico (leyes federal y estatales).

Hasta el momento son siete ZEE declaradas: Puerto Chiapas, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzacoalcos, Seybaplaya, Dos Bocas y Progreso. (Con información de Notimex)

