Cancún, QR. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se encuentra de gira en la Ciudad de México para gestionar un mayor presupuesto para la entidad, tanto para el 2021 como para lo que resta del actual año.

“Ha habido un buen diálogo con el gabinete del presidente López Obrador, con sus secretarios y secretarias, sus directores y directoras, no hemos podido tal vez cerrar alguna de esas negociaciones y gestiones que hemos hechos y que las ven con buenos ojos, pero desgraciadamente no hemos podido engranar por la falta de recursos financieros, en algunos casos y estamos hablando de proyectos muy específicos; no hemos podido complementar todo lo que necesitamos”, expuso.

Informó que habrá una gira de trabajo con el titular de la SHCP por Quintana Roo, donde habrá inicios de obra que verá Herrera Gutiérrez.

“Hubo buenas respuestas del secretario Herrera Gutiérrez, se reconoció que los efectos de la emergencia sanitaria por Covid-19 en las finanzas provocan un cierre de año complicado, por lo que se propuso trabajar en reasignaciones presupuestales”, insistió el mandatario.

Abundó que dentro del análisis del comportamiento financiero 2020, todos los mandatarios coincidieron en señalar que el tema de la pandemia por Covid-19 ha golpeado fuertemente las finanzas estatales, y en virtud de que no se podrán concretar los proyectos programados para este año, su gabinete entrará a un análisis de reasignación de recursos para cerrar este año en la búsqueda de mejorar las finanzas.

En declaraciones previas comentó que uno de los proyectos que padecerán en el 2021 es el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico en Chetumal, respecto del cual dijo que éste no figura dentro de los proyectos a los que el gobierno federal les va a inyectar recursos en el año entrante.

Aunque la Federación canalizó recursos a fondo perdido para el inicio de la construcción del parque industrial, para el 2021 no fue contemplado, “no se le consideró y por eso no aparece”, dijo el mandatario.

Sin embargo, aseguró que su administración sigue con el programa establecido y la canalización de recursos estatales para lograr su conclusión y puesta en marcha.

En relación con la recuperación vuelos para el estado, el gobernador mencionó que hay buenas noticias, como la nueva ruta México-Chetumal que empezará a operar Viva Aerobús el 12 de noviembre, así como la reapertura de los aeropuertos centroamericanos.

Además, Carlos Joaquín recordó que el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, informó recientemente que el 1 de octubre se recibirá el primer vuelo de Europa, de la línea Lufthansa y procedente de Frankfurt.

[email protected]