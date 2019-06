El gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González aseguró que si bien se mantienen niveles de ocupación “bastante bien” en Cancún y la Riviera Maya, los niveles de reservación están registrando una baja de hasta 25%.

“Decía que los niveles de ocupación al día de hoy están bastante bien; por ejemplo en Riviera Maya están en 83% y en Cancún en 79.9%; los hoteles de la zona centro de Cancún en 53%; Cozumel en 52%, y pues a este momento está bien.

“Sin embargo, los esquemas de reservaciones han mostrado una baja, que dicen los señores hoteleros que va del 20 al 25% de disminución”, expuso el mandatario estatal.

No obstante, dijo, esa tendencia puede cambiar porque la forma de hacer reservaciones en el mundo también ha cambiado mucho derivado de la tecnología, “que ahora ya no hables a la agencia mucho tiempo antes, sino que haces las reservaciones más pegadas, pero hay que trabajar en el tema particular del sargazo para evitar que se sea un motivo de esa reducción”.