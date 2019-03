El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, destacó el trabajo que realiza la Coparmex Nuevo León y reconoció que gracias a los impuestos que pagan los empresarios las finanzas del estado mejoran.

Agregó que durante el presente año el estado de Nuevo León ha logrado generar 28,000 nuevos empleos, lo que genera ingresos para pagar el impuesto sobre la nómina, mismo que ha sido invertido en la construcción de cinco preparatorias militarizadas que brindarán educación a 10,000 jóvenes.

Así lo comentó durante la Asamblea General Ordinaria de Coparmex Nuevo León donde se reeligió a Federico Pozas como presidente del organismo.

El mandatario estatal dijo a los empresarios que hay que trabajar en conjunto para lograr convencer al gobierno federal de no continuar con proyectos asistencialistas.

“Definitivamente todos tenemos que trabajar en el tema de convencer al centro de no continuar con este proyecto total de asistencialismo".

Se lo he dicho al Presidente, tenemos que convencerlo para que reduzca ese tipo de acciones porque si no entonces nos vamos a quedar en una recesión de inversión pública, de infraestructura que no va a ser atractiva para la inversión”.

Adelantó que la próxima semana tendrá una reunión con parte del equipo del Presidente para trabajar en ese sentido”, dijo el gobernador.