Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que están afinando detalles para formalizar la adhesión al convenio con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). Sin embargo, descartó firmar el acuerdo en donde deban transferir su infraestructura de salud para que sea operada por la Federación.

“Sí vamos por el convenio, sí hay una disposición porque ya vimos que tienen bondades, tiene algunas adolencias que básicamente en un convenio siempre hay. Es un tema de números, no es un tema de operación ni de falta de disposición en firmar un convenio, lo vamos a firmar en el momento que tengamos las reglas claras”, dijo el mandatario estatal.

El gobernador descartó firmar el acuerdo en donde Nuevo León tenga que transferir su infraestructura de salud para que sea operada por la Federación, ya que es patrimonio de los nuevoleoneses y en donde se han invertido gran cantidad de recursos para la construcción y mantenimiento de hospitales y centros de salud.

Otro de los puntos que busca aclarar es que el Insabi reporta 1.2 millones de personas que no tienen seguridad social, sin embargo las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), refieren que hay cerca de 2 millones de personas en la entidad que requieren servicios de salud pública.

Esta diferencia provocaría que Nuevo León tendría que aportar recursos por encima al 30% que contribuye al día de hoy. Al Seguro Popular destinaba 1,200 millones de pesos, a esta cifra se tendrían que sumar otros 600 millones de pesos.

“Yo no puedo firmar un convenio que obligue a dar una participación que no tenemos, por eso vamos a acudir en términos de que la Federación pudiera cubrir eso (…) No tenemos disponibilidad financiera y eso es lo que voy a convenir”, recalcó Rodríguez Calderón.

“Firmar o no firmar no implica que nos den o no los recursos, nos lo tienen que dar, Nuevo León es un estado que le aporta la Federación miles de millones de pesos y ésta tiene la obligación de regresarle en este sentido, no es un tema de discusión ya lo aclaró el presidente en la mañana y eso es bueno”, puntualizó.

Aclaró que los hospitales de la entidad tienen la instrucción de garantizar el servicio médico de manera gratuita.

La próxima semana el gobernador se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer, para hacer los mencionados planteamientos.

Cabe mencionar que durante la conferencia matutina del presidente de la República dijo que el compromiso de la Federación es entregarle los recursos a los gobiernos estatales para apoyar al Insabi.

“Le instruí ayer mismo a la subsecretaria de Egresos y al director del Insabi que, de acuerdo a lo que históricamente se les ha entregado a los estados, se defina cuánto le va a corresponder este año a cada estado y se transfieran los recursos”, comentó López Obrador.

“Además, con este acuerdo, el Estado busca garantizar la entrega de los medicamentos y así, evitar desabasto de insumos como ha sucedido en otras entidades del país”, dijo el mandatario federal.

