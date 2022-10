Gobernador Rocha reconoce la importancia de la colaboración y asesoría con la Mejoredu

Ciudad de México, a 25 de Octubre de 2022.- En sintonía con las políticas federales de desarrollo y fortalecimiento del sistema educativo nacional, el Gobernador Rubén Rocha Moya participó como comentarista en el ciclo de conversatorios "Por una educación con justicia social", organizado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), en el marco del tercer aniversario de su creación, que contó con la presencia de Lucía Aimé Castillo Pastor, Secretaria de Educación de Tamaulipas, Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública de Tlaxcala y Gerardo Arturo Solís Benavides, Secretario de Educación de Baja California, quienes expusieron su punto de vista sobre el tema “Mejoredu y la vinculación con autoridades educativas estatales en el marco del Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación”.

Moderado por Silvia Valle Tépatl, Comisionada Presidenta de la Junta Directiva de Mejoredu, el conversatorio permitió dibujar un panorama de cómo la aplicación de los productos educativos ha generado mejoras significativas en cada estado y también, para detectar áreas de oportunidad.

Rocha Moya consideró que para aprovechar a profundidad el trabajo que realiza la Comisión, esta debe vincularse con los estados y municipios para auxiliarlos a través de una participación conjunta para la elaboración de planes y programas de estudio, en el contexto de una adecuada distribución de funciones, que se refleje en una mejor calidad educativa, enfatizando la importancia de que además exista concurrencia legislativa a nivel nacional con el objetivo de uniformar el sistema nacional de educación.

"Una cosa que me queda a mi pendiente es si realmente Mejoredu ha participado en la elaboración de los nuevos planes y programas de estudio. Si no ha participado en ellos, entonces Mejoredu tiene un vacío, que tendría que llenar. Este es un tema central, por eso incluso, yo tengo cierta idea de que no se ha trabajado, no ha aprovechado la Secretaría de Educación Pública, no ha aprovechado a Mejoredu como debería haberla aprovechado, a pesar de que ellos y nosotros, todos, fuimos los constructores de la reforma. Por supuesto, el Presidente que es el que mandó la idea fundamental, construir una educación sobre todo humanista, pero también una educación científica, una educación técnicamente capaz", expresó el Gobernador.

Entre las intervenciones, destacó la Secretaria de Educación de Tamaulipas, quien coincidió en que Mejoredu debe implementar a nivel nacional, en cada una de las entidades federativas, el Sistema de Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente, que conciba a la formación como un proceso de larga duración, lo cual implica un trabajo coordinado con los estados.

Al finalizar el acto, Florentino Castro López, Comisionado de la Junta Directiva de Mejoredu, hizo entrega al Gobernador Rocha Moya de un reconocimiento por su participación en el conversatorio.