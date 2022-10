Gobernador Rocha da Banderazo de Salida al "Operativo del Sistema Estatal de Protección Civil por Huracán Orlene"

Habilita Protección Civil 45 refugios temporales en el sur de Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa, a 02 de Octubre 2022.- En concordancia con las estrategias de prevención de riesgos ante fenómenos naturales, desde la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno, el Gobernador Rubén Rocha Moya, en conjunto con autoridades civiles y militares, brindó el banderazo de salida a los elementos y unidades que participarán en el Operativo del Sistema Estatal de Protección Civil por el Huracán Orlene, integrado por los diferentes cuerpos de auxilio y prevención, así como corporaciones de seguridad estatales y federales, cuyo propósito es reforzar los trabajos de campo directamente en los territorios que puedan verse afectados por las precipitaciones derivadas del impacto de este sistema.

En este operativo trabajarán de manera coordinada Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Protección Civil Estatal, Cruz Roja Mexicana, Policía Estatal, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Sistema DIF Estatal, Secretaría de Salud, Bomberos, Coepriss, Centro SCT Sinaloa, Secretaría de Obras Públicas y Ángeles Verdes, a quienes el mandatario estatal agradeció su apoyo.

"Les agradezco mucho que estén dispuestos a irse al sur. Yo me voy a ir con ustedes, nos vamos a ir todos. De hecho, he instruido al Gabinete, le he instruido al Secretario General de Gobierno, se convoque a que se vaya el Gobierno para el sur. Nada es exagerado de lo que hagamos frente a la tormenta que ahora se anuncia, nada. Por eso agradezco mucho al ejército, a la guardia nacional, a la marina, que estén muy atentos y a los organismos de la sociedad civil, los beneméritos, la cruz roja, los bomberos, Conagua, tenemos aquí mucho personal de brigada, de trabajo de campo, de salud, tenemos a los vectores, tenemos las brigadas móviles, tenemos a los del Crum, no digamos Protección Civil, los de amarillo", expresó el Gobernador.

Aurelio Roy Navarrete Cuevas, Director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, destacó que desde hace tres días se están implementando estrategias coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y en colaboración con la población asentada en zonas de riesgo para salvaguardar la vida de las personas.

"Señor Gobernador, hemos estado realizando los consejos municipales de Protección Civil, hemos hecho perifoneo en cada una de las comunidades más vulnerables al sur de Sinaloa. También se han habilitado 45 refugios temporales, en coordinación con el DIF Estatal, los DIF Municipales y el Sistema Municipal de Protección Civil. Decirle también Gobernador, que las familias al sur de Sinaloa han cooperado y han solicitado algunas comunidades moverse a los refugios temporales. Comentarle también señor Gobernador que este operativo que estamos viendo ahorita viene a reforzar ya los trabajos que se están realizando al sur de Sinaloa. Ya tenemos tres días trabajando los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal y lo que estamos presenciando ahorita, por órdenes de nuestro Gobernador es ir a reforzar los trabajos que se están haciendo al sur de Sinaloa", señaló el Director.

En este evento destacó la presencia de Enrique Inzunza Cázarez, Secretario General de Gobierno, Eneyda Rocha Ruiz, Presidente del Sistema DIF Estatal, José Luis Zavala Cabanillas, Secretario de Obras Públicas, Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud, el General Héctor Ávila Alcocer, Comandante de la Novena Zona Militar, el Capitán de Navío Miguel Ángel Caballero, representante de la Octava Zona Regional Naval, el Comisario Cuauhtémoc Francisco Arellano Ávila, Coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, el Teniente Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública Estatal, entre otros funcionarios.