Monterrey, NL. El gobierno de Tamaulipas gestionó durante el mes de enero 15.9 millones de pesos para trabajadores que buscaron darle solución a su conflicto laboral, mediante un acuerdo voluntario.

La Secretaría del Trabajo de la entidad, a través de la Dirección de Conciliación y Relaciones Laborales, favoreció el diálogo entre el patrón y trabajador para seguir generando la estabilidad social y económica en el estado, afirmó el gobierno estatal en un comunicado.

María Estela Chavira Martínez, secretaria estatal del Trabajo, dijo que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca promueve una cultura de paz laboral, como solución anticipada a los conflictos laborales.

“Mediante este mecanismo alternativo de solución de conflictos, desarrollado en diversos municipios, generamos estabilidad social, tranquilidad y mayor seguridad laboral para los tamaulipecos”, afirmó la funcionaria.

Dio a conocer que durante el primer mes, la dependencia a su cargo ofreció más de 3,024 atenciones, lo que derivó en 1,705 asesorías, 644 pláticas conciliatorias, así como 675 convenios.

Anunció que en los municipios de Victoria, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Mante cuentan con un departamento de Conciliación dentro de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en los que se proporciona el servicio gratuito.

Chavira Martínez declaró que los conciliadores tienen el compromiso de ofrecer una conciliación en la que se dé una solución justa y equitativa en las controversias, derivadas de la relación laboral.

Lo anterior se realiza mediante un acuerdo voluntario, que se materializa en un convenio y con las firmas de los interesados, ratificándose ante la instancia correspondiente.

Corroboró que uno de los objetivos de la conciliación es la de disminuir las demandas laborales en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Afectaciones

Como se recordará, el pasado 12 de enero, 48 maquiladoras de Matamoros emplazaron a huelga, al exigir un aumento de 20% al salario, así como el pago de un bono anual de 32,000 pesos.

Estas maquiladoras negociaron y recibieron el 20/32, aunque otras 25 empresas que ya habían firmado su contrato colectivo de trabajo se fueron a paros ilegales; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Matamoros, Abel Morón Guzmán, refirió el jueves pasado que 15 de ellas siguen sin laborar.

Por lo anterior, señaló que el conflicto laboral en Matamoros ha generado un daño colateral en la calidad de vida de los habitantes y repercutirá en el corto plazo en su poder de compra.

“Sí hay un efecto colateral muy significativo. Hemos visto que la economía, la calidad de vida ha menguado mucho, tan es así que la industria maquiladora está perdiendo 50 millones de dólares por cada día de paros, eso va a repercutir en el comercio”, enfatizó el dirigente.

“En esta situación pierden todos. Pero el verdadero efecto, como está contemplado, lo vamos a ver en dos o tres meses y de ahí para adelante, cuando la gente a la que liquidaron y le dieron su dinero se les acabe”, agregó.

La Secretaría de Economía habla de la pérdida de 1,000 empleos en Matamoros, mencionó, pero “la realidad es que se han perdido arriba de 2,000 empleos. Tratan de justificarlo diciendo que las empresas no se han ido; no se han ido pero se han llevado líneas de producción y esas plazas no se van a recuperar”.

