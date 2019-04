Querétaro, Qro. Ante la baja en fondos federales para el sector turismo, Pueblos Mágicos de Querétaro analizan estrategias para gestionar recursos que permitan desarrollar proyectos.

Cadereyta de Montes es uno de los seis Pueblos Mágicos del estado, destino que cuenta con una cartera de seis proyectos y estudia alternativas de recursos para fondearlos, explicó el director de Turismo de Cadereyta de Montes, Leonardo Vargas Reséndiz.

“Hasta ahorita yo conozco, en cuanto a los recursos, que sí hubo un recorte muy fuerte, sobre todo en la parte de promoción. Y algunos proyectos que nosotros tenemos considerados los tenemos que priorizar; tenemos que checar en cuanto a recursos cuáles son ahora los más importantes para realizar”, pronunció.

Entre los proyectos que podrían llevarse a cabo este año y han sido dialogados con la secretaría estatal de Turismo, es el de mejoramiento de imagen del Centro Histórico del municipio, obras en calles circundantes al centro, colocación de señalética que implica instalar más de 1,000 anuncios y mejoramiento de vialidades en la zona serrana de Cadereyta de Montes.

Estos proyectos implican inversiones que rondan entre 16 y 17 millones de pesos; sin embargo, el municipio priorizará aquellas iniciativas que tengan una mayor viabilidad financiera para llevarse a cabo.

“Hemos estado llevando diferentes tipos de trabajo a partir de desarrollos turísticos, esto sobre todo porque tenemos que empezar a innovar en la parte de los recursos, independientemente de que haya o no haya (dinero) tenemos que innovar sobre todo para atraer más gente”, acotó Vargas Reséndiz.

Análisis

Los recursos municipales sobresalen como una de las principales opciones, por lo que se busca que algunos proyectos se coloquen a través de las secretarías municipales de obras y de desarrollo económico, de igual forma se gestionarán ante dependencias estatales como la Secretaría de Turismo.

En el ámbito federal, dijo Leonardo Vargas, se analiza mediante qué secretarías podrían presentarse proyectos de obra, tal es el caso de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dado que este municipio integra a comunidades de origen indígena.

“En total tenemos seis proyectos (...) Nosotros no hemos quitado ninguno, están todos sobre la mesa. Lo que queremos es buscar de todas las dependencias federales, no nada más las de sector (...) Estamos haciendo la labor de buscar en todos lados, no hemos descartado ninguno de ellos, simplemente estamos buscando la mejor estrategia para poder gestionar”, declaró el director de Turismo.

Asimismo, la delegación de Bernal, en Ezequiel Montes, es otro de los Pueblos Mágicos del estado que también alista alternativas ante los ajustes presupuestales de la Federación, por lo que planea estrategias de promoción turística para amortiguar la baja en recursos federales, refirió el delegado de Bernal, Félix Feregrino Barrera.

Por tanto, se busca reforzar la cartelera de programas y eventos en este destino turístico, a fin de mantener la recepción de visitantes.

La entidad cuenta con seis destinos declarados Pueblos Mágicos: Bernal, Tequisquiapan, Jalpan de Serra, Cadereyta de Montes, San Joaquín y Amealco de Bonfil.

