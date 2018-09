Puebla, Pue. El mandatario poblano Antonio Gali Fayad exhortó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que acepte tener un encuentro entre ambos, pese a que el último dijo que no porque está impugnado el resultado de la elección a gobernador en que ganó la panista Martha Erika Alonso Hidalgo.

“Haré todo lo posible en la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) para que se dé, donde siempre nos hemos visto –con López Obrador- y he podido platicar con él con todo respeto (…) pero creo que el esperar la impugnación o no, no quiere decir que no podamos vernos”, expuso.

En entrevista durante su gira de trabajo por el municipio de Atlixco, donde entregó más de 107 millones de pesos a favor del campo, comentó que también a través del coordinador estatal del próximo gobierno federal, Rodrigo Abdala Dartigues, está solicitando que se dé ese encuentro lo antes posible.

Comentó que la ciudadanía quiere que haya trabajo conjunto más allá de las diferencias partidistas.

Y es que el presidente electo declaró el fin de semana pasado que se reunirá con todos los mandatarios estatales del país, excepto con el de Puebla, por la impugnación que hizo el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del resultado de las elecciones estatales donde perdió su abanderado Miguel Barbosa Huerta.

Gali Fayad dijo que más allá de ese tema poselectoral, hay temas de interés general para los poblanos entre ellos el de seguridad, por lo que consideró importante abordarlo entre la próxima administración federal y su gobierno que acabará el 15 de diciembre cuando se dé el revelo.

Puntualizó que él ha tenido la disposición de tener acercamientos con los ediles electos y próximamente con diputados locales de Morena para abordar distintos temas.

Sin embargo, dijo que respeta la postura de López Obrador y espera los tiempos para que se concrete la reunión antes que haya el cambio del poder ejecutivo estatal.