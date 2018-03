Querétaro, Qro. Las franquicias de marcas queretanas están rezagadas en expansión hacia mercados fuera del territorio de origen, pues hasta 80% se sus unidades se concentran en Querétaro, y únicamente 20% se expande fuera del ámbito local.

Se contabiliza que las firmas queretanas suman entre 230 y 250 establecimientos, de ellas 80% radica en el estado, informó el director de Grupo Concepto, Gabriel Sandoval, tras citar indicadores de la consultora Aranday.

En tanto, en el 2016 arribaron a la entidad 85 nuevos negocios de franquicias, refiere el también asesor del Comité de Franquicias de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) delegación Querétaro.

Si hay algo que le falta a las franquicias queretanas, algo que a través de la comisión de franquicias de la cámara de comercio queremos apoyar, es que no han crecido lo que deberían crecer. Querétaro tiene mucha materia prima que debería crecer como franquicia y no lo ha hecho tal vez porque no han querido, porque material y capacidad tiene .

El sector franquicias experimentaría un crecimiento de entre 10 y 12% durante el año en curso, por arriba del indicador nacional que se estima entre 8 y 10%, refiere el especialista.

El promedio de ventas anuales es de 1,000 millones de pesos en el estado; siendo un sector que genera 6,800 empleos directos en la entidad.

Las franquicias queretanas se concentran en los rubros de alimentos, belleza, educación, publicidad y mercadotecnia, detalló la directora de Canaco Querétaro, Lorena Muñoz.

En Querétaro se contabilizan a cerca de 40 franquicias locales, de las cuales 16 han tenido acercamiento con el comité, para emprender un proyecto de posicionamiento a nivel nacional.

A través del Comité de Franquicias de Canaco Querétaro se proyecta conformar un pabellón oficial de marcas queretanas que se presente en ferias nacionales e internacionales de franquicias, para instar su expansión, principalmente en el ámbito nacional.

Hemos formado un grupo de aproximadamente 20 marcas de franquicias queretanas para promover el impulso y el desarrollo de sus marcas través de ferias nacionales e internacionales , afirmó la directora.

