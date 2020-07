Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) inició el contacto con empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chetumal para exponer las oportunidades que se abrirán con la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, que correrá a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las obras en ambos tramos se asignarán de forma directa, sin licitación, y se está pugnando desde ahora que se beneficie mayoritariamente a empresas o consorcios agrupados localmente, conforme al objetivo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó Diego Cortés Arzola, dirigente de la CMIC en Chetumal.

“Les hemos informado a los funcionarios de Fonatur que nosotros en la CMIC, conjuntamente con el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos, desde meses atrás estamos trabajando en la constitución de consorcios por giros con capacidad técnica y financiera para obtener los contratos en las múltiples etapas que implicará la construcción del tren Maya, con una extensión total de 541 kilómetros, una tercera parte de todo el proyecto , los más complicados por el tipo de terreno y el cuidado ambiental”, añadió.

Los empresarios constructores sostuvieron un encuentro virtual con Lilia González Moreno, enlace territorial de Fonatur para el tramo Tulum-Chetumal, y José Roberto Sánchez Castillo, enlace territorial del tramo de Chetumal-Calakmul, con quienes se acordó que en un lapso de dos meses se realizará una nueva reunión, ahora con la presencia de los encargados de la Sedena, que realizarán el diseño y ejecución de los tramos 6 y 7.

En la reunión se acordó llevar un seguimiento puntual de las acciones que en materia de negociaciones y asociaciones se estén realizando “con el fin de tener certeza en los avances”.

Cortez Arzola sugirió que la Sedena identifique y proponga las áreas de oportunidad que se van a generar alrededor de la construcción de los tramos 6 y 7 “para prepararnos e ir a lo seguro”

Beneficio

En una entrevista previa, Amir Efrén Padilla Espadas, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la zona sur del estado, informó que las obras ferroviarias podrían generar entre Chetumal y Bacalar alrededor de 20,000 empleos directos, “los cuales exigiremos que en primer lugar beneficien a empresas y mano de obra local”.

Tan sólo en la preparación del sitio y el trazado de la vía habrá mucho trabajo para empresas locales que tienen capacidad técnica suficiente, dijo, sin embargo, estas obras no iniciarán en lo inmediato, ya que actualmente no hay nada definido, puesto que los propios funcionarios del Fonatur reconocen que en Bacalar tienen al menos tres diferentes opciones para la ubicación de la estación ferroviaria y el trazo de la vía, derivado del estancamiento en las negociaciones con los ejidatarios, quienes no han aceptado los términos en los que la Federación pretende incorporarlos al proyecto.

Derivado de las dificultades que se están presentando en Bacalar, Padilla Espadas refirió que las obras de estos dos tramos Tulum-Bacalar y Bacalar-Escárcega se comenzarán hasta el 2021 o 2022.

Los trabajos que implicará el tren y que podrían ser aprovechados por las empresas locales son la elaboración de la mecánica de suelos, introducción de drenaje y energía eléctrica, preparación de sitio y estudios topográficos, sin contar la mano de obra y los trabajos de arquitectura e ingeniería que demandarán las estaciones en Bacalar y Chetumal, donde además se construirán los talleres para el mantenimiento de los trenes, explicó el ingeniero.

[email protected]