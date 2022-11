Firma gobernador Rocha convenio de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México

El objetivo es intercambiar prácticas de gobierno exitosas para su implementación en Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa, a 06 de Noviembre de 2022.- Con el objetivo de compartir experiencias y programas de éxito que permitan refrendar a la ciudadanía el compromiso, responsabilidad y voluntad de la administración estatal para generar la transformación de las comunidades sinaloenses, el Gobernador Rubén Rocha Moya firmó esta mañana un convenio de "Intercambio de Buenas Prácticas de Gobierno" con Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El convenio tiene por objeto generar un instrumento para acentuar e intensificar la colaboración entre las dos entidades federativas y busca reforzar áreas como tecnología, innovación, el buen gobierno, la seguridad, la cultura, el desarrollo económico y la sustentabilidad, entre otras.

"Nadie es tan fuerte, fuerte que no necesite del más débil y nadie es tan débil, débil, que no pueda ayudar al más fuerte, entonces tenemos manera de combinar esos esfuerzos y me da mucho gusto que firme yo esto con Claudia Sheinbaum, que es muy famosa, pero además, ha gobernado bien ella a la Ciudad de México. Ha dado muestra de que tiene capacidad, es una mujer que tiene capacidad para gobernar y vamos a aprender cosas, se han acumulado cosas interesantes en el camino, pero en esta época ha condensado muy bien Claudia el esfuerzo y la necesidad de atender aquella masa, que además, aunque no gobierne a los conurbados, pues genera un conflicto estar conurbado con casi más del doble del total, entonces hay que gobernar en medio de ese entorno que es un entorno complicado por la gran concentración de población, entonces de eso vamos a aprender", señaló el Gobernador.

Sheinbaum Pardo precisó que este es un convenio de colaboración que tiene como fundamento reconocer de manera conjunta las buenas prácticas que hay en ambos gobiernos y aprovechar la experiencia obtenida por ambas partes en favor de la población mexicana.

"Nosotros creamos una agencia digital de innovación pública cuando entramos al gobierno y eso nos ha permitido disminuir muchos trámites hacia el interior del gobierno y también hacia el exterior. Nos ha permitido contribuir al programa del Presidente de la República 'Internet para todos', en la ciudad hay más de 33 mil puntos de WiFi gratuitos y hemos ido modernizando distintas acciones en el gobierno, desde el catastro, la licencia, algunas que ya tienen aquí y otras que han sido pues muy benéficas y las ponemos en realidad a disposición de todos los gobiernos y en particular del Gobierno de Sinaloa. Cuando se hacen acciones con recursos públicos, pues le pertenecen al pueblo de México. No le pertenecen a un gobierno, no le pertenecen a una administración, sino que son bienes públicos y por lo tanto están a disposición de los habitantes de muchos otros lugares del país, así que pues con mucho cariño y muy contenta y sobre todo recibir también del Gobierno de Sinaloa, este intercambio de buenas prácticas de gobierno", precisó la Jefa de Gobierno.

Este relevante evento aglutinó Presidentes Municipales, Secretarios del gabinete, representantes del poder legislativo, así como titulares de instituciones educativas.