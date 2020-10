Querétaro, Qro. Ante la prevalencia de la pandemia de Covid-19, y el aumento en casos que repuntó en últimas semanas, los picos de contagio estarían relacionados con que grandes sectores poblacionales han relajado las medidas de prevención a causa de un falso sentido de seguridad, planteó el vocero organizacional del estado, Rafael López González.

Aunque en el estado está en desarrollo una estrategia -que consistente en una mayor aplicación de pruebas, rastreo y aislamiento de casos positivos, que a su vez arroja más casos-, refirió que en la población se han relajado las medidas para prevenir contagios.

El falso sentido de seguridad -explicó- ocurre cuando las personas alteran su conducta y se relajan, como respuesta a la implementación de medidas de seguridad y de salud.

A partir de la reapertura de más actividades económicas -agregó- mucha gente asumió que, al no haberse contagiado en su primera, segunda o tercera salida, ya no se iban a contagiar.

“Esto no es cierto. La pandemia aún no ha terminado; hoy hay más casos activos con quienes te puedes encontrar en el transporte, en los comercios, en los restaurantes, o incluso en las calles. (...) Quienes han comenzado a salir, a pasear o reunirse sin contagiarse, se confían; lo mismo pasa con quienes han dejado de usar su cubreboca o relajaron sus medidas. Podrás seguir asumiendo el riesgo de contagiarte a cambio de convivir con tu familia y amigos, hasta que el costo sea muy alto. Podrás seguir afirmando 'no pasa nada' una y otra vez, hasta que pase”, declaró.

En un mensaje dirigido a la población, el vocero estatal instó a la ciudadanía a continuar con las medidas sanitarias por convicción, y no por imposición, tales como el uso del cubreboca, la sana distancia, lavado constante de manos y evitar salidas innecesarias.

Al corte del 25 de octubre, Querétaro se mantuvo como el séptimo estado del país con la tasa más elevada de casos activos de Covid-19, reportando un indicador de 75 casos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.

La entidad sumaba hasta ese día 1,442 casos activos, ubicándose solo por debajo de Ciudad de México (6,109), Nuevo León (2,900), Guanajuato (1,857), Estado de México (1,735), Coahuila (1,685) y Jalisco (1,668).

En el último mes, el número de casos activos casi se triplicó, mientras al corte del 25 de septiembre la entidad sumaba 576 casos activos, con una tasa de 29.61 por cada 100,000 habitantes, ubicando al estado en la posición 14; al corte del 25 de octubre escaló a los 1,442 casos activos, lo que representó un alza de 150.3 por ciento.

Mientras que cierre del lunes 26, la entidad acumuló 13,350 casos de Covid-19, incorporando este lunes 140 nuevos casos y manteniendo una tendencia al alza. También acumula 1,269 defunciones, once en el último día, igualmente con tendencia al alza.