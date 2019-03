Puebla, Pue. Bloqueos carreteros, accidentes, robos de pipas cargadas o la insuficiencia de unidades, ha propiciado que 200 de 500 gasolineras que operan en Puebla tengan constante desabasto de combustibles desde hace 15 días, situación que no se ha regularizado.

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), en Puebla, Rafael Zorrilla Alanís, dijo que los problemas de logística se dan por parte de distribuidores provenientes de la terminal de Veracruz, quienes no han atendido las quejas de mejorar los servicios vía terrestre.

Refirió que las estaciones con desabasto no tienen alguno o dos de los tres combustibles, “a algunos les falta Premium, a otros diesel o Magna, pero nadie de los afectados está a 100% para vender, lo cual preocupa demasiado a los empresarios porque pierden clientes al no satisfacer con el servicio desde hace dos semanas”.

Probablemente, indicó, este problema seguirá lo que resta del presente mes y podría continuar en abril si Petróleos Mexicanos (Pemex) no da una respuesta a la logística para llevar los productos a tiempo a la terminal en la Angelópolis.

“Hay muchos robos en las carreteras de Veracruz. La semana pasada siete pipas fueron robadas en ese estado. En territorio poblano no tenemos conflicto, no tenemos siniestros en carreteras federales y estatales, no hay problema, todo es allá”, apuntó.

Zorrilla Alanís señaló que ha sido constante que hasta tres o cuatro días se retrase la entrega de combustibles, y no ven respuestas certeras a los llamados de la organización en Puebla.

Por resolver

El presidente estatal de Onexpo comentó que si las autoridades de Pemex saben cuáles son los puntos críticos en la entidad vecina y su conexión a Puebla, “es necesario que se implementen estrategias para garantizar el paso seguro de las unidades, que es uno de tantos problemas a resolver”.

Subrayó que tampoco las estaciones de servicio quieren mandar sus unidades hasta Veracruz para traer el producto, “porque hay demasiada inseguridad y no pueden correr riesgos de ser asaltados”.

Puntualizó que las estaciones deben estar a 100% para no perder mercado y que se vayan a las de otras marcas que también operan en la entidad.

Rafael Zorrilla descartó que automovilistas estén haciendo compras de pánico por esa situación, a lo cual esperan no llegar si continúa la situación.

