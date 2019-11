Querétaro, Qro. Las exportaciones automotrices de Querétaro reportan un menor ritmo de crecimiento en 2019, en relación con años pasados.

El presidente del Capítulo Querétaro del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Ricardo Zaldumbide Ceceña, dijo que aunque este sector exportador sigue registrando crecimientos se han reportado menores variaciones, especialmente en el último periodo de 2019, fase que suele ser de alta productividad ante la manufactura de los nuevos modelos automotrices.

Zaldumbide precisó que tan sólo en este último trimestre del 2019 las exportaciones programadas reportan un incremento de 4%, menor a 7% y 9% que habitualmente se registra; este indicador se suma al menor crecimiento en este segmento de exportaciones.

“El sector automotriz ha crecido a menor ritmo que a principio de año. Ahorita realmente que es cuando normalmente repuntan mucho las exportaciones, porque es cuando están armando los modelos del próximo año, no se ha visto un crecimiento cíclico como a cada año, como los dos años anteriores (…) Pero sí ha habido una baja sensible de las exportaciones automotrices, sobre todo, no obstante, sigue siendo positivo, arriba de 4%”, detalló el directivo.

En el valor total de las exportaciones, dijo que la industria automotriz aporta entre 35% y 37%, siendo el sector productivo más dinámico, dado que es materia que se dirige al mercado de refacciones y para producto terminado.

En específico, las exportaciones correspondientes a la producción de equipo de transporte sumaron en el 2018 un valor de 5,175.7 millones de dólares, representando 46.6% del valor total de las exportaciones de 11,110.2 millones de dólares en Querétaro, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2019 la industria automotriz local ha resentido el impacto de diversos factores, entre ellos la huelga de trabajadores de General Motors en Estados Unidos, lo que detuvo la cadena de proveeduría de una importante proporción de las firmas automotrices instaladas en Querétaro y que proveen de autopartes a la firma estadounidense.

A este panorama se suman los cambios en la industria automotriz mundial, así como los retrasos en la ratificación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), entre otros componentes, que han sido delineados por el Clúster Automotriz de Querétaro como un factor de impacto para la industria local.

Además de la industria automotriz, las exportaciones queretanas se alimentan de la aeronáutica, de electrodomésticos, de alimento, entre otros.

Las agroexportaciones, dijo Zaldumbide Ceceña, han reportado crecimientos importantes, especialmente tras el retiro de aranceles que Estados Unidos impuso en mayo, de 17.5% al jitomate mexicano.

“Se ha mantenido ahora que ya se libreó el tema del jitomate; se logró negociar y el sector agroexportador sigue creciendo interesante”, comentó.

Pese al menor dinamismo de las exportaciones automotrices, se mantiene un importante movimiento de las exportaciones locales, lo cual se observa en las operaciones de carga que registra el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ).

El flujo de carga del AIQ también ha mostrado crecimientos más moderados en 2019, en relación con las variaciones a doble dígito que reportó el 2018.

De acuerdo con el periodo enero-septiembre, la carga que se transportó desde el AIQ ascendió a 39,033 toneladas, cifra que representó una variación de 0.2% en relación con las 38,948 registradas en el mismo periodo del 2018, exponen los registros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Sin embargo, la carga internacional ha mostrado descensos en el volumen dar carga frente al 2018.

El comparativo anual del AIQ refiere que la carga internacional tuvo una caída de 12.3%, al sumar 18,710 toneladas de enero a septiembre del 2019, menor a las 21,317 toneladas del mismo periodo del 2018.

En contraste, la carga domestica tuvo un crecimiento de 15.3% en el periodo de referencia; este año suma 20,323 toneladas, por encima de las 17,621 toneladas del 2018.

Empresas buscan residencia en Querétaro por inseguridad

En paralelo a este escenario, el presidente del Comce destacó que diversas empresas que tienen operaciones en Guanajuato han comenzado a buscar nuevas localidades en Querétaro, ante la inseguridad e incidencia de delitos que se presentan en aquella entidad vecina.

Esta situación ha motivado que compañías planeen trasladar principalmente sus sedes corporativas hacia Querétaro, dijo Zaldumbide.

