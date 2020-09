Guadalajara, Jal. La reactivación de exposiciones presenciales en Expo Guadalajara, a partir de este martes 1 de septiembre, representa “parar la mortandad de empresas”, principalmente micro y pequeñas prestadoras de servicios, que dependen de la industria de reuniones.

El presidente de Expo Guadalajara, Guillermo Cervantes Fernández, indicó que antes de la pandemia, había 700 empresas cuya actividad dependía de los eventos realizados en el recinto ferial.

“Es decir, prestaban servicios, montaban stands, transportaban personas y ofrecían servicios de traducción. Toda esa gran cantidad de empresas, son el músculo, lo que le da la fuerza a la industria de reuniones en Jalisco, estaba en una condición muy crítica”, comentó el empresario.

De acuerdo con Cervantes Fernández, en el 2019, el centro de exposiciones generó una derrama económica para el estado de 23,500 millones de pesos, aclaró, que no es la facturación de Expo Guadalajara, sino la derrama para empresas y prestadores de servicios que se beneficiaron de la industria de reuniones.

“La expectativa antes de la pandemia, era alcanzar 24,500 millones de pesos; íbamos a subir 1,000 millones en derrama económica (…) Nosotros esperamos que la afectación no sea mayor a 8,000 millones”, dijo el presidente de Expo Guadalajara.

Protocolos

Debido a la importancia que el centro de exposiciones representa para el desarrollo económico del estado, Expo Guadalajara invirtió más de 25 millones de pesos en el desarrollo e implementación de protocolos, así como en la adquisición de tecnología para minimizar el riesgo de contagios por Covid-19, y poder reactivar a la industria de reuniones.

Con la inauguración de la edición 73 de Intermoda, este martes 1 de septiembre, Expo Guadalajara se convirtió en el primer centro de exposiciones en América Latina en realizar un evento presencial, aunque cambió la forma de acceder al recinto, así como la distribución de stands de los expositores, de acuerdo con los nuevos protocolos que se desarrollaron en coordinación con centros de exposiciones de Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido y Bélgica.

“Hay un aforo controlado en las exposiciones, no son eventos abiertos al público; son eventos exclusivamente para compradores especializados y estos deben hacer un registro en línea para tramitar el gafete; en Expo Guadalajara hoy ya no hay registros, tienes que llegar con tu gafete impreso. No hay filas en el ingreso y la gente que va llegando tiene que pasar por un proceso de sanitización”, explicó Cervantes Fernández.

El presidente de Expo Guadalajara destacó que en lo que resta del mes, habrá algunos eventos pequeños, pero a finales de noviembre y principios de diciembre, el recinto ferial cerrará el año con la realización de la Feria Internacional del Libro, considerada “la joya de la corona” para el centro de exposiciones.

“Sí se va a realizar en Expo Guadalajara con un formato diferente, con un formato híbrido y compartiendo dos recintos, Expo Guadalajara y el Conjunto de Artes Escénicas de la U de G”, puntualizó.