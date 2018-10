Cancún, QR. El riesgo de evasión fiscal a partir del establecimiento de la zona libre en la frontera con Belice es real, pues dicha situación ya sucedió mientras Quintana Roo gozó de una tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 11%, aseguró Arturo Halgraves Cerda, socio de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac).

“Sabemos que esto no va a ser una reforma de ley sino un decreto en el cual se van a establecer las condiciones y reglas de operación; aunque no podemos adelantar mucho hasta que no esté publicado el decreto, creemos que es importante que se tomen las previsiones, pues algunas personas o empresas que no son el objetivo de este decreto pueden aprovecharse de él en perjuicio del fisco federal”, dijo.

Se tiene que analizar muy bien el perfil de la empresa, determinar con exactitud su antigüedad, qué tipo de operaciones y sobre todo dónde las realizan; para ello el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ostenta todos los elementos para evitar un fenómeno de estas características, explicó el fiscalista.

Asimismo, agregó, se debe aprender de lo que ya sucedió en el pasado para establecer los candados necesarios y evitar que esta medida se “pervierta” y sirva a fines distintos de los que motivaron su creación.

El especialista consideró que aunque es positiva la medida para incentivar la economía de las zonas fronterizas, no se debe olvidar que esto implica riesgos, como el hecho de que se reduce la recaudación en operaciones domésticas como en importaciones, tanto por la disminución misma de la tasa, como por el efecto o el incentivo que se da para simular operaciones, expresó, con el fin de aplicar indebidamente una carga impositiva menor.

Además, obliga a la autoridad a desplegar controles extraordinarios para evitar evasiones, “pues no se debe olvidar que, a diferencia del pasado, este nuevo decreto incluirá una disminución del Impuesto sobre la Renta (ISR) de 35 a 20%, lo cual es un doble riesgo de prácticas indebidas de evasión fiscal e implicará necesariamente un mayor control”.

Es decir, implica limitar las ventajas de una tasa única al consumo, ya que requerirá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público focalice esfuerzos de verificación para cerciorarse de que las operaciones se realicen efectivamente en la región fronteriza del sur, insistió Halgraves Cerda.

Traslado a precios

El presidente de la Anefac Quintana Roo, Eduardo Velázquez Góngora, coincidió en que este fenómeno de evasión a través del cambio de domicilio de empresas hacia las zonas fronterizas para ser beneficiarias de la tasa menor de IVA y del ISR, ya sucedió en el pasado, pero, puntualizó, actualmente el SAT cuenta con mayores mecanismos de control.

La mayor ventaja de la zona libre en Chetumal, expuso, será en el intercambio comercial con Belice, por la ventaja competitiva que supondrá en el sector terciario, no solamente con respecto de la capital de Quintana Roo, sino de todo Centroamérica, “ya que muchos ciudadanos de esa región se ven atraídos por la oferta comercial de la zona libre de Belice y ahora encontrarán una oferta similar o incluso mejor del lado mexicano, pero sólo en caso de que las empresas apliquen de manera correcta los beneficios fiscales, trasladando de manera efectiva el beneficio al precio final al consumidor”.

