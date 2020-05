El Colegio de Economistas de Aguascalientes aseguró que las entidades y los municipios ya deben estar elaborando un plan de reactivación de todas las actividades económicas, debido a que la pandemia del Covid-19 está afectando más de lo estimado.

En conferencia virtual, el presidente del organismo, Jael Pérez Sánchez, afirmó que en el corto plazo la forma de trabajar no será igual, ya que el virus seguirá latente, sin embargo, dijo, debido a la vulnerabilidad de las economías nacional y locales se deben reactivar todos los giros laborales con la participación de autoridades e Iniciativa Privada (IP).

“Es un hecho que no vamos a crecer económicamente en el 2020, no hay que actuar en una realidad paralela hay que aceptar que vamos a decrecer, nuestra economía va a decrecer, aquí lo más importante es qué vamos hacer para que no sea tan grande el impacto y así asegurar la recuperación (...) Parecería que podemos quedarnos en el confinamiento, pero sabemos que muchos sectores de la población no pueden quedarse en casa porque si no lo hacen se quedan sin comer”, acentuó.

“La pandemia nos ha hecho ver lo vulnerable que somos, la fragilidad de las economías y de los sistemas de salud”, agregó.

Expuso que para poder reactivar la economía es necesario fijar una fecha fija de la reapertura de las actividades económicas, “los tiempos idóneos serían entre la segunda quincena de mayo y en la primera de junio, ya que el país no podría aguantar cuatro meses de confinamiento”.

“El confinamiento tendrá que diferenciarse en la segunda quincena de mayo y en la primera de junio. Debe ir respondiendo para que aguante la economía, es que México y sus estados no aguantarán más de cuatro meses en parálisis, va a aumentar la pobreza y la desigualdad”, sostuvo.

Pérez Sánchez sugirió que los estados creen centros de inteligencias de datos para poder tomar decisiones, así como elaborar manuales de prevención sanitaria, a fin de que los trabajadores laboren de manera segura.

“La economía deberá abrirse, pero en condiciones diferentes a las que teníamos, las medidas de protección se deberán incrementar en fábricas, oficinas públicas y privadas, escuelas, mercados, tianguis, restaurantes, hoteles y comercios. Gran parte de esta reapertura va a depender no solamente de los gobiernos estatales y municipales, también de la disciplina de la gente. Se debe entender que el Covid-19 está generando una nueva realidad social”, refirió.

Un paso adelante

Por su parte, José Gil Gordillo Mendoza, secretario de Comisiones del Colegio de Economistas de Aguascalientes, señaló que los gobiernos estatales deben adelantarse a lo que la Federación decida sobre qué actividades deben reactivarse, ya que se necesita más precisión en la forma en que se reabrirán los centros de trabajos y cómo interactuará la población.

Recomendó que se debe hacer un listado de cuáles son las actividades económicas que pueden todavía aplicar el home office, sin afectación, así como aplicar horarios escalonados, “que no todo el personal se concentre”.

En cifras

Los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del 2019 confirman que las entidades enfrentarán un panorama complicado este año ante las consecuencias económicas que derivarán de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Durante el año pasado, 18 estados registraron caídas en su ITAEE, que elabora el Inegi, mientras de las 14 entidades con crecimientos, sólo tres superaron una tasa de 2.0% anual. Las contracciones más pronunciadas fueron en Baja California Sur, de -7.7%, y en Tabasco, de -5.5 por ciento.

[email protected]