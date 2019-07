Querétaro, Qro. La continuidad del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico) aún es incierta para los estados cuya recepción de recursos federales dependía en gran parte de este rubro.

El programa aún se mantiene en indefinición, dado que no hay una partida presupuestaria asignada para este fin (en el 2018 fueron 586 millones de pesos), pese a que el gobierno federal ha informado que continuaría, declaró el secretario de Turismo de Querétaro, Hugo Burgos García.

“La verdad es que hay mucha confusión. Estuvimos en la Ciudad de México, incluso le preguntaron al secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, que qué pasaba con el programa de Pueblos Mágicos y él insiste en que no desaparecía; sin embargo, en el presupuesto no aparece; platicando con él dice que no desaparece, que tiene otro tipo de actividades, vamos a esperar”, declaró.

El próximo jueves 11 de julio en la Ciudad de México se oficializará un convenio entre las secretarías federales de Turismo y de Relaciones Exteriores, en el que también participarán los estados para dar pie a estrategias de promoción internacional.

Burgos García aseguró que será en el marco de esta reunión donde se prevé tener un encuentro con el secretario federal de Turismo, en espera de que se aclare la forma en que se ejecutarán programas cuya operatividad aún está en vilo para los estados, como es el caso del Prodermagico.

En relación con las estrategias de promoción internacional, añadió que aún falta conocer la metodología mediante la cual operará la iniciativa.

Respecto al programa Barriendo y Pintando, propuesto por la actual administración federal, el secretario estatal refirió que desconoce cómo operará y las partidas presupuestarias que implicaría.

“Realmente no conozco todavía el programa ni el proyecto, realmente lo que necesitamos es ya tener una reunión con ellos más en forma y saber cuál es el destino”, expresó.

Durante los últimos dos años, dijo, Querétaro se posicionó como la entidad que más recursos gestionó a través del Prodermagico, que en el último año significó entre 70 y 80 millones de pesos, monto que era duplicado por el estado.

En tanto que para el año en curso sólo se tiene prevista una bolsa de cerca de 20 millones de pesos de recursos estatales para infraestructura en Pueblos Mágicos, que representa 50% de los 40 millones que el gobierno queretano destinará a infraestructura turística.

Auditorías

En cuanto a las auditorías que la Sectur ha anunciado que realizará a los Pueblos Mágicos, el funcionario estatal afirmó que en el caso de Querétaro los seis destinos cumplen con todos los requerimientos para portar este distintivo.

“Hay seis Pueblos Mágicos. Insisto en que es un extraordinario programa que no debería desaparecer, al contrario, yo lo fortalecería. Pueblos Mágicos es la manera en que la gente pueda tener su cultura, su gastronomía, el gobierno sí participa, pero la sociedad es la que está inmersa en esto. Yo voy a insistir siempre en que los pueblos Mágicos deberían seguir”, mencionó.

Querétaro cuenta con seis destinos con el nombramiento de Pueblos Mágicos: Bernal (Ezequiel Montes), Tequisquiapan, Jalpan de Serra, Cadereyta de Montes, San Joaquín y Amealco de Bonfil.

Se estima que, con el nombramiento, los destinos han tenido crecimientos de 30% en la afluencia turística.

Es importante mencionar que el sector turismo tiene una contribución de 21.5% del Producto Interno Bruto del estado y genera 54,000 empleos directos.

