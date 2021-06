El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), así como autoridades estatales y federales dieron a conocer que están desarrollando un proyecto de programa que busca modificar el modelo de aplicación de las vacunas contra el Covid-19, para que en lugar de que se haga por residencia se realice por sectores productivos.

Al respecto, el presidente de Concaem, Gilberto Javier Sauza Martínez, explicó que este nuevo modelo sería para la población que se encuentra en el rango de los 30 años de edad.

Acotó que se buscaría que la vacunación ya no se haga solo por el lugar de residencia sino por sectores productivos y zonas industriales (como en polígonos donde se concentren las actividades manufactureras, comerciales y servicios).

“Lo que estamos proponiendo es que se migre el sistema de vacunación y ya no sea municipal, sino que el sistema de vacunación sea industrial, comercial y de servicios. Quiere decir que la zonas y lugares de vacunación sean en zonas industriales y ahora ya no sea por municipios económicos si no por entes económicos”, dijo.

El líder empresarial mexiquense indicó que hay dos factores determinantes para que se inocule a la población de 30 años bajo este esquema: la primera tiene que ver con que toda la planta laboral formal de la entidad ya estaría protegida contra el virus, y segundo, al acelerar los procesos de aplicación ya no se van a afectar a los tiempos productivos.

Reiteró que en el Estado de México, de acuerdo con el último reporte del Inegi, la población económicamente activa, es decir entre 15 y 59 años, es de 10.9 millones de personas, sin embargo, el grueso de los trabajadores se encuentra justo entre 30 y 59 años, con un total de 5.7 millones.

“Esto significa que consiguiendo la inoculación de este grupo de edad, los niveles de seguridad para evitar riesgos de contagio, o el agravamiento de los mismos, será determinante”, precisó.

Recordó que en el Estado de México 56% de los casos positivos ambulatorios que se han registrado en los últimos meses son de adultos de entre 30 y 59 años; “es la población más expuesta por ser la que ha retornado en turnos completos y realiza actividades fuera de su hogar de manera cotidiana, esto es más de 260,000 de los 463,000 casos registrados”.

Sauza Martínez sostuvo que no se puede cambiar la forma en que trabajan las 600,000 unidades económicas que hay en la entidad, pero lo que sí se puede hacer es cambiar el sistema de vacunación para que vaya aparejado a la dinámica del sector.

Llamado

El presidente de Concaem detalló que el avance que se ha tenido en el proceso de vacunación ha sido “muy considerable”, pero sostuvo que se requiere certeza en el proceso que se viene.

“Se requiere tener la certeza de que se dispondrá de las dosis de vacuna necesarias para poder garantizar que todos los trabajadores que así lo decidan podrán ser vacunados”, ahondó.