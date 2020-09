Querétaro, Qro. Tras superar cinco meses inactivos, dos de cada 10 centros nocturnos están en riesgo de cerrar permanentemente, debido a que sus ingresos se han mermado a causa de los efectos de la pandemia, de acuerdo con representantes de estos giros.

El presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas en el estado, Rogelio Garfias Torres, expuso que de los 485 establecimientos que identifica la agrupación, 20% (97) están en riesgo de cerrar de manera permanente.

El empresario añadió que también se han visto afectados los 23,000 trabajadores que dependían de estos negocios, entre ellos quienes han optado por dedicarse al comercio ambulante o alguna otra actividad.

Actualmente, la asociación reporta el cierre de al menos 17 negocios con giros de establecimientos nocturnos, debido a que no pudieron sostenerse frente a la crisis económica.

Ante este panorama, empresarios del ramo plantearon diversas propuestas a las autoridades estatales, encaminadas a que se les permitiera reabrir.

Entre las propuestas, solicitaron que se analice implementar una extensión de la licencia de funcionamiento para que puedan operar como restaurante, pero sin perder la licencia de bar, expuso el presidente del Consejo Integral de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento del estado, Ricardo Veraza Peñaloza.

“Solicitarle al gobierno del estado que tenga un poco de empatía con los empresarios turísticos, especialmente con aquellos negocios que tienen su licencia de bar, cantina, discoteca, establecimientos nocturnos, los casinos, de alguna manera se está muriendo el turismo nocturno, sabemos que por la contingencia no se puede abrir después de las 11 de la noche, pero yo creo que ya es necesario que se tome en cuenta a estos establecimientos y que se les permita tener un permiso adicional una licencia o una extensión para que puedan operar con venta de alimentos”, explicó.

También pidieron que se les condone el pago de licencias, exentando el periodo en el que los negocios han estado cerrados y que únicamente se les cobre lo correspondiente a los meses en que estuvieron abiertos.

“Si ya vamos a cumplir siete meses cerrados, ¿por qué nos quieren cobrar la licencia de alcohol que nos dieron oportunidad de refrendar hasta septiembre?, pero en siete meses no han abierto estos negocios, no tiene para pagar las licencias, que se cobre la diferencia de los meses restantes, porque no se está utilizando esa licencia, no se tienen ingresos”, acotó.

Los negocios con giro de cantinas acumulan deudas por 20 millones de pesos, entre el pago de renta, servicios, adeudos a proveedores, entre otros pasivos, expuso el presidente de Cantinas Tradicionales del estado, Daniel Pérez Murillo, quien representa a 31 establecimientos.

“Nuestro gremio está en la lona. Como cantinas tradicionales en Querétaro tenemos ya un adeudo de 20 millones de pesos, de nosotros dependen más de 350 familias directas. Nuestra petición es para abrir todos nuestros establecimientos de cantinas, bares y pulquerías, como restaurante, cumplimos con todos los protocolos de protección civil, de salubridad, somos un gremio que ha sido muy golpeado por la pandemia (…) Ya no aguantamos la presión de las deudas, muchos de los establecimientos están en el Centro Histórico y los alrededores, lo mismo el pago de rentas y de servicios, este gremio se está muriendo, nuestra solicitud es hacia nuestras autoridades, déjenos abrir, cumpliremos con los protocolos de salubridad como un restaurante”, comentó.

A este ramo, se oficializó el cierre de un establecimiento que sumaba 76 años de funcionamiento; en tanto que hay tres más en riesgo de cerrar en próximas semanas.

Actualmente, la administración capitalina concedió una prórroga para renovar licencias de bares, cantinas, discotecas, centros nocturnos y salones de fiestas, al próximo 31 de octubre.

