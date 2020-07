Querétaro, Qro. Los establecimientos vinculados al sector turismo son de las ramas productivas más impactadas por la pandemia de Covid-19, ante el detenimiento de actividades a causa de la emergencia sanitaria.

La apertura de estos negocios avanza a paso lento, previendo que sean de las últimas unidades económicas en abrir totalmente, refirió el presidente en Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, tras agregar que el sector turismo se encuentra fuertemente afectado.

“El tema turístico lógicamente que es uno de los más afectados, será de los últimos en empezar con la reactivación, la verdad está muy afectado, en esta situación, estamos hablando de que la mayoría de los hoteles ya se les permitió abrir, el tema de los restaurantes, los hoteles están a 30%”, pronunció

Tras la apertura de ciertos sectores –con la implementación del semáforo naranja desde el 17 de junio–, ha comenzado a reanudar labores en la hotelería, sin embargo será complejo recuperar los niveles de ocupación hotelera.

De acuerdo con la cámara, cerca de 90% de los hoteles asociados han reanudado actividades, teniendo como restricción una ocupación máxima de 30% de sus capacidades de alojamiento; 10% restante aún no ha abierto debido a que en algunos casos resulta inoperante reactivar los establecimientos con niveles ínfimos de ocupación.

“Hemos tenido el dato de que los hoteles están empezando a reactivar, esta situación les va a costar mucho trabajo, estamos hablando que 90% de los hoteles están regresando a la apertura (…) 10% no ha abierto, porque todavía no les conviene abrir en ese sentido, no tiene porcentaje de ocupación, entonces les sale más caro abrir, ya que se haya avanzado un poco en el semáforo probablemente les pueda ir mejor, han sido decisiones sobre todo de hoteles que son corporativos”, precisó.

Hasta antes de la implementación del semáforo naranja, agregó, la mayoría de los hoteles permanecieron cerrados, a excepción de aquellos que tenían que operar por brindar servicio a algún sector esencial.

“Había muchos que quedaron abiertos porque cumplían con la actividad esencial de personas que se tenían que quedar o que tenían un contrato con alguna de las empresas que tenía una actividad esencial, lógicamente que estamos trabajando en eso, vamos a determinar los montos de afectación (…) Se seguirán viendo los montos en este caso de afectación al tema exclusivo del turismo”, refirió.

Tan sólo la capital del estado, reportó una ocupación hotelera de sólo 32% en el periodo del 30 de diciembre del 2019 al 17 de mayo del año en curso; mientras que en el lapso del 31 de diciembre del 2018 al 19 de mayo del 2019 llegó a 58.6%, de acuerdo con registros de la Secretaría de Turismo federal.

En el estado se contabiliza a más de 564 hoteles, hasta el corte de noviembre del 2019, de acuerdo con registros de la Secretaría de Turismo del estado; este indicador incrementó 54.5% (199 hoteles), desde el 2015, cuando entonces sumaban 365.

Durante el 2018, el sector turismo generó 86,000 millones de pesos a la economía local, representando 21.5% del Producto Interno Bruto, colocándose como el segundo sector con mayor contribución a la economía estatal. Esta rama económica genera 54,000 empleos directos y 100,000 indirectos en el estado.

