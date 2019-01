La Asociación de Gasolineros de Zacatecas informó que durante el fin de semana pasado pudo mantener el abasto de combustible en la región, pero se agotó en varios municipios del estado, debido a que conductores de Jalisco y Aguascalientes acudieron a surtirse a la entidad.

Añadió que en los municipios del centro del estado el abasto de gasolina se da desde San Luis Potosí, por lo que las estaciones de servicio tienen reservas de 50% y en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez no hay carencia.

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Zacatecas, Óscar del Real, indicó recientemente que el desabasto se tenía en los municipios de Cuauhtémoc, Loreto y Luis Moya, limítrofes con Aguascalientes.

También se dio déficit del combustible en el municipio de Jalpa, en los límites con Jalisco, lo que atribuyó a las compras de pánico de los automovilistas de ambas entidades.

Es decir, el desabasto en Jalisco y Aguascalientes impactó en algunos municipios de Zacatecas, situación que se prevé que continúe.

Ayer, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseveró que a pesar de la apertura intermitente del ducto Salamanca-Guadalajara que se dio desde el pasado domingo, la normalización en el abasto de gasolina para la zona metropolitana “no será pronto”.

“Mientras no se pueda aprovechar el potencial de abasto que tiene el ducto, no se va a normalizar la operación de las gasolineras en la ciudad”, señaló.

El coordinador estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del gobierno estatal, Alejandro Guzmán Larralde, afirmó que 85% de 450 estaciones de servicio instaladas en la zona metropolitana de Guadalajara está cerrado debido a la falta de combustible, lo que supone un desabasto de 40% en la ciudad.

En incertidumbre

Por otra parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Aguascalientes, Raúl González Alonso, aseguró que la Inversión Extranjera Directa (IED) podría alejarse del estado de Aguascalientes y del resto de las entidades que conforman el Bajío, por la situación actual de la lucha contra el robo de combustible.

En entrevista para El Economista, el empresario explicó que el desabasto de hidrocarburos, causado por un problema de logística, provocó que las empresas extranjeras vean si es viable invertir en estos estados.

Y es que tanto Aguascalientes como Guanajuato y Querétaro no ofrecen las mejores condiciones para entregar mercancía; los caminos se han vuelto inseguros para vehículos privados, además hay pocas gasolineras abiertas y escasez de materias primas, aseveró.

“He hablado con empresarios extranjeros y no entienden cómo no hay gasolina, y es que es difícil explicar lo que está ocurriendo, ellos dicen que no ha habido un desastre natural que impida que se suministre el combustible y les respondo que es una medida unilateral que el gobierno federal tomó. La IED se alejará de la entidad, también nuestras finanzas y economía se verán afectadas”, detalló. (Con información de Notimex)

