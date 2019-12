Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibirá los resultados de los estudios de ingeniería básica del Tren Maya este viernes 13 de diciembre, los cuales definirán el trazo del proyecto, entre otros aspectos técnicos.

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur, explicó que a partir de los datos que arroje este estudio podrán iniciar con lo referente a la Manifestación de Impacto Ambiental en el tramo sin vía del tren.

Además, se definirán cuántos pasos de fauna, cuánta tierra desplazará la obra, así como los sitios más idóneos para las 18 estaciones ferroviarias.

Los datos técnicos que arroje el estudio permitirán iniciar, de manera paralela, la organización de talleres con las empresas que han manifestado interés en participar, para informarles sobre los requerimientos del proyecto.

El objetivo de estos talleres será otorgar una base de información estandarizada a los posibles participantes en los concursos de licitación de obra, para que, al momento de lanzar las convocatorias, se parta de criterios técnicos en común de lo que será la construcción del proyecto.

“Cuestiones como el tipo de rieles, bancos de materiales, mecánica de suelos, en fin, cuestiones muy técnicas, que se proporcionará por igual en los talleres que se convocarán a partir de diciembre o enero del 2020 para las empresas que deseen participar en las licitaciones de obra”, indicó Jiménez Pons.

Aseveró que se mantienen hasta el momento las 18 estaciones en los cinco estados que recorrerá la vía, además de los talleres de mantenimiento en Chetumal.

Queda pendiente la definición de una segunda estación en el centro de Cancún, la cual dependerá de los estudios técnicos y de aforo que está realizando el gobierno de Quintana Roo, añadió el funcionario.

Adelantó que en breve se darán a conocer los resultados de un estudio sobre la rentabilidad del Tren Maya.

“Hay una buena noticia que no se sabe: la rentabilidad del proyecto. Cuando hagamos la presentación de la rentabilidad, que no la voy a hacer yo, sino técnicos especializados. El turismo está dando un repunte impresionante, en términos de ingresos. El sureste es una zona turística muy importante que hay que salvar; no podemos permitir que siga en desorden”, ahondó.

Rogelio Jiménez reveló que el financiamiento público del proyecto ya no será sólo de 10%, sino que el gobierno federal podría aportar hasta 80% del costo total de la obra, principalmente porque no quieren dejar deuda para las siguientes administraciones si el tren se pagara con recursos privados.

Consulta

Mediante un comunicado, el Fonatur dio a conocer la localización de las casillas para la participación ciudadana en la consulta sobre el Tren Maya a realizarse el próximo domingo 15 de diciembre

En Quintana Roo se instalarán un total de 28 casillas, en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Tulum, Lázaro Cárdenas y Cozumel.

La jornada de consulta para votar a favor o en contra de la construcción del Tren Maya iniciará a las 8 de la mañana y concluirá a las 6 de la tarde del próximo domingo.

