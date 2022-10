Entrega Rocha Moya apoyos para Proyectos Agropecuarios a Mujeres Rurales

Además anunció un incremento de 2.5 millones de pesos para este rubro.

Culiacán, Sinaloa, a 13 de Octubre de 2022.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural que se celebra desde hace catorce años tras ser establecido por la Organización de las Naciones Unidas como un reconocimiento al papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza, el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó en el Centro Sinaloa de las Artes "Centenario", la entrega de apoyos del "Programa de Proyectos Agropecuarios para Mujeres del Estado de Sinaloa", acompañado de María Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres y José Jaime Montes Salas, Secretario de Agricultura y Ganadería, ante la presencia de mujeres rurales y destacadas féminas sinaloenses.

Guerra Ochoa destacó que esta es la primera ocasión que este estímulo económico se entrega por parte de una administración estatal y fue implementado para visibilizar y reconocer la importancia de este sector social.

"Esto muestra que en el Gobierno de Sinaloa se trabaja por sus mujeres, que se consolida este tema de la transversalidad y que la igualdad no es sólo para las mujeres de la zona urbana. La igualdad debemos de fortalecerla también en el sector rural. Hay mucho por hacer, porque los indicadores también nos muestran que están con menos presencia a nivel escolar, que la tasa de escolaridad es más baja, que la pobreza es más fuerte, a pesar de que las mujeres están ahí. Hoy refrendamos un compromiso, las mujeres del campo y de la zona rural cuentan para el Gobierno de Sinaloa. Las mujeres del sector rural son una prioridad para el Gobernador y son una prioridad también para la Secretaría de las Mujeres", señaló la Secretaria.

Por su parte, Montes Salas detalló que este programa tiene una inversión de 10 millones de pesos y abarca los 18 municipios, siendo esta la primera vez que la Secretaría a su cargo diseña un programa de esta naturaleza, dirigido exclusivamente a las mujeres del sector agropecuario.

"Buscamos contribuir a la independencia económica y al empoderamiento de las mujeres del medio rural, a través de un apoyo directo, sin intermediarios, de 9 mil pesos por mujer, hasta 45 mil pesos por grupo, para la puesta en marcha de micro y pequeños negocios agrícolas y pecuarios", precisó el titular de Agricultura y Ganadería.

En su intervención, Rocha Moya anunció que buscará un incremento presupuestal en este rubro, comentando que contempla autorizar 2.5 millones de pesos más.

"¿Teníamos nosotros presupuestado este recurso? No. Es un recurso que nosotros hemos ahorrado, pero la ley me permite a mí derivar este recurso para cosas humanas, de bienestar. Entonces, diez millones de pesos hemos entregado en eso, por eso ahora se me hace fácil decirles, es para ustedes las mujeres, podemos aprobarlos dos millones y medio más y yo espero que sigamos teniendo oportunidad de apoyarlas", expresó el Gobernador.

Durante el evento se hizo entrega simbólica del apoyo a la ciudadana Rosalba Ochoa López, en representación de las mujeres rurales de Angostura, así como a otras féminas de las zonas centro, norte y sur del Estado.

En importante evento destacó la presencia de Eneyda Rocha Ruiz, titular del Sistema DIF Sinaloa, el diputado Serapio Vargas Ramírez y Ana Isabel Ojeda Esquerra, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres.