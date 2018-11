Querétaro, Qro. Las entidades mantienen diversos retos en materia de combate a la corrupción, particularmente de la región sur-sureste del país, de acuerdo con el porcentaje de empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que han experimentado este fenómeno en trámites públicos durante el último año.

El indicador #MXSinCorrupción de Data Coparmex —en la tercera encuesta, de octubre del 2018— expone que los estados con los indicadores más altos de corrupción fueron Guerrero (61.0%), Chiapas (59.4%), Quintana Roo (53.8%), Morelos (53.5%), Estado de México (52.5%) y Tabasco (50.9%), según el porcentaje de encuestados.

Mientras que las entidades con los coeficientes más bajos fueron Tlaxcala (16.0%), Chihuahua (17.9%), Querétaro (23.9%), Hidalgo (26.8%) y Durango (28.6 por ciento).

La presidenta de la delegación Querétaro de Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo, explicó que entre la primera y la tercera encuesta, 10 entidades mostraron incrementos en el último levantamiento de información. La primera encuesta fue registrada en enero, la segunda en junio y la tercera en octubre.

“Esto es percepción, no quiere decir que estemos cabalmente atacando el tema de raíz, en percepción éstos son los números que arrojamos los empresarios en esta encuesta. Comparando con los primeros resultados de la primera encuesta realizada a los socios, 10 de 30 entidades aumentaron su porcentaje de empresas que reportan ser víctimas de algún acto de corrupción”, declaró.

#MXSinCorrupción es un indicador que expone la frecuencia con la que las empresas se enfrentan a actos de corrupción al interactuar con instancias gubernamentales, específicamente mide el porcentaje de empresas de Coparmex que han experimentado corrupción en trámites públicos en el último año.

A los socios Coparmex se les pregunta de manera anónima si durante el último año algún servidor público, tercera persona o coyote intentó apropiarse de algún beneficio para realizar, agilizar o evitar trámites multas o pagos.

La presidenta delegacional de Coparmex Querétaro explicó que los estados con mayor aumento, en puntos porcentuales, fueron Guerrero que pasó de 52.5 a 61.0%; Estado de México, de 44.8 a 52.5%, y Coahuila de 32.1 a 38.8 por ciento.

Los que más descendieron su porcentaje de empresas que reportaron ser víctimas de algún acto de corrupción —entre la segunda encuesta y la tercera— fueron Tabasco de 66.7 a 50.9%, Hidalgo de 42.2 a 26.8% y Sinaloa de 58.8 a 46.2 por ciento.

De acuerdo con la tercera encuesta, a nivel nacional, 39.0% de los socios Coparmex reportó haber sido víctima de algún acto de corrupción en el último año.

En torno a los estados que mostraron avances —tal es el caso de Querétaro que experimentó una reducción al pasar de 31.3% en enero a 31.7% en junio y 23.9% en octubre—, la presidenta estatal de Coparmex destacó que estos resultados aún no son suficientes, dado que se debe trabajar para abatir totalmente la problemática.

“Sin embargo, nuestra meta es que no haya ningún punto porcentual de corrupción, que no haya, pero para eso se tiene que trabajar arduamente y de manera conjunta (...) Desde la visión ciudadana, la corrupción es más drástica”, pronunció.

Entre la primera encuesta (levantada en enero de este año) y la tercera encuesta (de octubre), los estados que mostraron un mayor incremento son Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Ciudad de México, Nayarit y Chiapas.

Pocos resultados

Las estrategias anticorrupción que se han llevado a cabo en el país, comentó Lorena Jiménez, han sido esfuerzos fallidos, dado que no han derivado en óptimos resultados.

“Grandes esfuerzos se han realizado por organizaciones civiles, empresarios e instituciones gubernamentales para atacar el problema, pero parecen esfuerzos fallidos en todo momento, mal integrados o mal completados (...) Entre mayor gasto de los organismos responsables para la corrupción en México, mayor es el ranking de las organizaciones entre los más corruptos. Hay un error de diseño en nuestras instituciones, debe ser corregido con un sentido de urgencia”, puntualizó.

El Índice Global de Competitividad 2017 —del Foro Económico Mundial— colocó a México en la posición 51 de 137; sin embargo, en el pilar de instituciones, el país se ubicó en el sitio 123 de 136, refirió el exdirector anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad Max Kaiser.

Ante socios de Coparmex Querétaro, detalló que dentro del rubro de instituciones, en el apartado de favoritismo, México se situó en el lugar 129 de 137.

“Es decir, para el mundo entero sólo hay ocho países que son peores que nosotros en favoritismo, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ustedes, empresarios, deben estar muy preocupados en este rubro, porque eso lo que le dice a los inversionistas de todo el mundo es que sólo hay ocho países peor que nosotros en términos de aquí no se cumplen las leyes, aquí no hay contratos de gobierno con los mejores empresarios, aquí no construyen los mejores empresarios, aquí construyen los que más relaciones tiene con el gobierno”, declaró.

[email protected]