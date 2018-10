Desde el 2010, en materia de transparencia fiscal (ingresos, gasto y deuda), los principales municipios del país se mantienen en un nivel reprobatorio, y en los últimos tres años, estancados.

Para este año, el panorama no cambió, pero existen excepciones como Puebla, Corregidora, Zapopan, Monterrey, Guadalajara, Veracruz o Tepic, territorios que cumplen en gestión y rendición de cuentas.

De acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios, (ITDIF-M), de aregional, el promedio ha permanecido estancado y muestra un nivel bajo de transparencia fiscal, ya que en el 2018 el indicador se colocó en 56.52 puntos, en una escala de 0 a 100 (0 es nada transparente y 100 es altamente transparente en materia fiscal), únicamente 0.22 puntos por encima del año anterior.

Por tercer año consecutivo, a pesar del mínimo incremento, más de la mitad de los 60 municipios evaluados disminuyeron tanto en puntuación (33) como en posición (32).

“En el 2010, cuando empezamos a evaluar, alcanzaron 51 puntos, en el 2013, que fue el segundo reporte, nos dio el resultado de 50 puntos, en lugar de aumentar, se redujo el indicador, decidimos hacerlo anual para ver que realmente los municipios tengan presión de mejorar sus cuentas (...) hasta el 2016 parecía que iban en ascenso, y que a los municipios ya se les había prendido el foco de que realmente necesitaban mejorar la presentación de sus estadísticas fiscales, nosotros no pedimos nada que no esté en la ley (...) para el 2017 no aumentaron nada y en el 2018 se estancaron”, explicó Flavia Rodríguez Torres, directora general de aregional.

Indicó que entre las causas que explican el promedio reprobatorio destacan la complicación que han tenido los municipios por cumplir con todos los marcos jurídicos, las fallas en los portales y ligas vacías, ligas que no dirigen a la información que señalan; documentos de difícil lectura y demasiado pesados por el formato que presentan, generalmente de imagen.

Así como la migración de la información a los formatos que alimentan a la Plataforma Nacional de Transparencia con errores en el llenado y de difícil comprensión, hasta formatos con candados de seguridad que no permiten la consulta de la información publicada, señaló.

Rodríguez Torres dijo que también se añade el cambio de administración durante el mes de evaluación en 16 de los municipios evaluados y en meses posteriores en 31 municipios más, es decir, más de 78.0% de los territorios analizados. Es por ello que para el indicador de este año, la revisión de los portales oficiales de Internet de los gobiernos municipales se realizó entre agosto y septiembre.

El levantamiento de datos se hizo a fin de identificar la disponibilidad o carencia, de múltiples documentos oficiales que contribuyen a la transparencia del manejo de los recursos públicos, responsabilidad en todos los casos de las administraciones salientes, al realizar el levantamiento de datos antes de las tomas de protesta de los nuevos alcaldes, aclaró la directora de aregional.

El objetivo anual de ITDIF-M es comprobar el cumplimiento por parte de los municipios de las reglamentaciones estipuladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, para este año, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Los criterios de evaluación se integran en seis bloques: Marco Regulatorio, Marco Programático-Presupuestal, Costos Operativos, Rendición de Cuentas, Evaluación de Resultados y Estadísticas Fiscales.

En la cima

Según el ITDIF-M 2018, Puebla mantuvo el primer lugar por quinto año consecutivo, con 99.71 puntos, municipio con la mayor transparencia fiscal, seguido por Corregidora, también repitiendo en segundo lugar con 94.57 puntos, y en la tercera posición Zapopan, con 94.29 puntos.

Estos ayuntamientos clasificados en el nivel alto de transparencia fiscal cuentan con un portal específico para la presentación de la información considerada por el ITDIF-M, es decir, cumplen efectivamente el ejercicio de la transparencia proactiva, a través de la presentación de documentos ordenados, limpios, así como en la mayoría de los casos priorizan la presentación de datos abiertos y utilizan efectivamente la información con la que alimentan la Plataforma Nacional de Transparencia como fuente de información, y no en su publicación directa.

“Puebla fue un municipio que creó una unidad de transparencia para sus portales, que hizo realmente que esa gente que ya estaba entrenada se fuera actualizando, y la mantuvo. Ojalá y la nueva administración mantenga ese equipo”, refirió Flavia Rodríguez.

En los últimos escalones del indicador se encontraron Chilpancingo de Los Bravo con cero puntos, ya que no fue posible evaluarlo por la falta total de información en su micrositio, y los municipios de Zamora y Tlaxcala, con menos de 30 puntos cada uno, puntualizó.

En Chilpancingo, se debe a que durante los días de evaluación no se consiguió el acceso a su página (inhabilitado su contenido).

Los municipios se encuentran clasificados en niveles de transparencia fiscal alta (superior a 75.0 puntos), media (mayores o iguales a 60.0 puntos y menores de 75.0 puntos) y baja (por debajo de 60.0 puntos).

En la versión 2018 la mayor concentración de municipios continúa siendo en el nivel bajo, donde incrementó a 38 municipios en la presente evaluación, es decir, 63.3% del total, mientras que en el 2017 la concentración fue de 56.6 por ciento, de acuerdo con el reporte sobre el indicador de aregional.

En el nivel medio se posicionaron 14 municipios (23.3% del total) y en el alto, sólo ocho territorios (13.3 por ciento).

Los 60 municipios evaluados en el ITDIF-M, que representan 30% de la población nacional, son capitales de estado y/o polo de desarrollo económico, localizados en una zona metropolitana y con población mayor a 70,000 habitantes, “lo que implica que estos ayuntamientos cuentan con amplios recursos tanto económicos como humanos y, sin embargo, cerca de 2 de cada 3 ayuntamientos alcanzaron en el índice niveles bajos de transparencia fiscal, lo cual genera una baja expectativa en esta materia para el resto de los 2,457 ayuntamientos del país”, aclaró la directora general.

En este sentido, el promedio de este año de las capitales del país fue de 57.30 puntos, frente a 60.0 puntos del 2017, disminución que derivó de que únicamente Puebla, Monterrey, Guadalajara y Tepic registraron un nivel alto de transparencia fiscal.

Destaca Veracruz

El municipio con el mayor incremento en puntuación anual fue Veracruz, que subió 37.69 puntos, ganando 25 posiciones para ubicarse en sexto lugar; este incremento fue porque crearon un portal específico para la presentación de información fiscal.

De los 8 municipios clasificados en el nivel de transparencia fiscal alto, 6 coinciden en tener cambios de administración en el presente año.

Xalapa fue el territorio que más perdió puntos en el indicador (42.93), retrocediendo 42 lugares, resultado de la falta de información estadística.

“Es necesario reiterar que un gobierno transparente no implica que éste tenga un buen desempeño financiero, sino que es un gobierno que no teme enfrentar el escrutinio público, a fin de que los ciudadanos, de manera directa u organizada en asociaciones civiles o Iniciativa Privada, puedan vigilar y analizar su desempeño”, se lee en el reporte de aregional.