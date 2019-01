Cancún, QR. De las 30,000 nuevas habitaciones hoteleras que se proyectaban para Quintana Roo en los próximos tres años, al menos 10,000 han sido canceladas o pospuestas, ante el incremento del indicador de riesgo país que ha encarecido los financiamientos bancarios, aseguró Alejandro Zozaya Gorostiza, presidente de Apple Leisure Group.

“Hay incertidumbre; hoy conseguir financiamiento es más difícil y más caro porque la percepción de riesgo país es mayor”, aseguró.

Durante su participación en la segunda Conferencia Anáhuac: Perspectivas Turísticas para Quintana Roo, el directivo dijo que AMResorts, propiedad de Apple Leisure Group, tiene detenidas 1,100 habitaciones en la zona norte de Quintana Roo de dos proyectos hoteleros, además de otras 1,000 habitaciones retrasadas en la zona sur del estado.

“La incertidumbre de invertir dinero en México, está clarísimo, es por el tema de inseguridad, pero también por no saber si podremos crecer la demanda al ritmo que está creciendo la oferta, hoy estoy viendo mexicanos que están poniendo proyectos en stand by; no sólo eso sino que están buscando colocar sus inversiones en Jamaica y República Dominica”, refirió.

La respuesta a esa incertidumbre es negativa, pues con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la política del gobierno federal está avanzando en la dirección contraria a lo que se requiere para incrementar la demanda y poder regresar la incertidumbre para nuevas inversiones, añadió.

“El inversionista para compensar el mayor riesgo necesita mayor rentabilidad, y esa rentabilidad en los hoteles se ha caído”, refirió.

Competencia

La desaparición del CPTM golpea a uno de los mercados más importantes para México, que es el estadounidense, porque la menor presencia de nuestro país publicitariamente en la Unión Americana está siendo aprovechada por competidores como Jamaica y República Dominicana, los cuales están incrementando su promoción y hoy tienen un crecimiento mayor en el mercado estadounidense superior al que registra México, aseveró Zozaya Gorostiza.

Aunque no estará presente en la reunión que sostendrá este martes el Consejo Nacional Empresarial Turístico con Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, Alejandro Zozaya puntualizó que respalda el planteamiento de destinar parte del Impuesto al Hospedaje y otra parte de los ingresos por Derecho de No Residente para financiar un nuevo organismo que supla al CPTM, con participación del sector privado y el gobierno federal y total transparencia en el manejo de los recursos.

Reconoció que el CPTM no fue ejemplo de un manejo claro de los recursos para la promoción, pero ello no significa que deba desaparecer el mecanismo que posiciona a México en el mundo.

