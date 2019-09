Guadalajara, Jal. En los próximos dos años, Jalisco contará con la infraestructura de almacenamiento necesaria para garantizar la autosuficiencia en el sector energético, aseguró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El mandatario refirió que el gobierno federal envía “señales encontradas” en materia de política energética al tachar de “abusivo y malévolo” al sector privado, pero, a cambio, no anuncia inversiones en el sector.

Ante integrantes del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Jalisco, Alfaro Ramírez recordó el episodio que vivió la entidad en enero de este año con el desabasto de gasolina durante un mes, debido al combate que emprendió el gobierno de la República contra el huachicol.

“Todos fuimos testigos de la manera como habíamos descuidado este tema y no habíamos generado las condiciones de infraestructura para decir que Jalisco es autosuficiente en materia energética”, señaló el mandatario.

“Y cuando me decían a mí, ¿por qué no vamos a buscar gasolina a Estados Unidos?, nunca fue problema el buscar donde había gasolina; el problema era en qué te la traías y en dónde la guardabas, no había infraestructura”, compartió Alfaro.

En puerta

El gobernador anunció que, a más tardar en 15 días, el estado dispondrá de un plan energético integral que será consensado con el gobierno federal para que Jalisco pueda resolver el reto de generación de energías limpias y el almacenamiento de combustibles.

“Tenemos que ser capaces de levantar la voz y plantear una solución integral en este tema; por eso, me da mucho gusto poder decir que esa Agencia de Energía hoy está trabajando de lleno y tendremos listo, en no más de 15 días, el plan integral que habremos de consensar con el presidente de la República para resolver este tema”, comentó el titular del Ejecutivo estatal.

Añadió que Jalisco contará con una agenda de trabajo en materia energética “contra viento y marea”.

“Porque es muy curioso cuando nos dicen este discurso de que el sector privado abusivo y malévolo que está metido en el tema energético, no es opción para generar fuentes de energía para Jalisco; la pregunta fundamental que hay que hacer es, si esto es así, ¿cuánto le va a invertir la Comisión Federal de Electricidad en materia de generación este año a Jalisco y cuánto le va a meter el próximo año? La respuesta es muy sencilla, está en el presupuesto: cero”, indicó Enrique Alfaro.

