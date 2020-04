Puebla, Pue. La Red Mexicana de Franquicias en Puebla informó que 70% de 1,900 negocios del sector cerró de manera temporal, por lo que alrededor de 5,600 empleados fueron mandados a descansar, quienes recibieron el pago del mes, aunque su mayor ingreso son las propinas.

Francisco Lobato Galindo, presidente de la red, comentó que así hacen frente al Covid-19, mientras que el resto de los negocios tomó la decisión de vender a domicilio o sólo recoger pedidos, con el horario de atención reducido.

Indicó que los dueños al ver que caían sus ventas hasta 50% a partir del 20 de marzo, cuando inició anticipadamente Semana Santa, vieron que no era opción seguir trabajando en esas condiciones.

“Estar abiertos sin tener ventas, para pagar luz, gas, agua o teléfono, hacía inviable para la gran mayoría de las franquicias; además de que los trabajadores empezaron a manifestar su preocupación, porque tienen contacto directo con el cliente, en este caso turistas”, señaló.

Indicó que será inevitable ese panorama negativo en perjuicio de restaurantes, cafeterías, tiendas de postres, entre otros, ya que la gente evita salir de sus domicilios.

En el caso de los que siguen abiertos, añadió, la mitad de las ganancias son obtenidas por entregas a domicilio, opción que antes no tenían y ahora deben implementar para no dejar de operar.

Comentó que hubo empleados que por cuenta propia optaron por pedir no trabajar el presente mes, debido a que prefieren cuidar a sus familias.

Lobato Galindo indicó que pagar en abril salarios para los que cerraron no es problema, al saber de la necesidad de sus trabajadores y del riesgo del Covid-19; sin embargo, no cree que puedan aguantar otro mes mediante este esquema, ya que no están obteniendo ingresos.

“En el caso de un desacuerdo por el tema salarial, los dueños y sus trabajadores debieron llegar a un beneficio para ambas partes, pero sobre todo que sean conscientes de la importancia de colaborar durante esta pandemia”, ahondó.

Estimó que de los cierres, 50% son cafeterías, 20% negocios de comida rápida y el resto de repostería, de los cuales la mitad se encuentra en la zona metropolitana.

