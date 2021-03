Puebla, Pue. Alrededor de 1,500 negocios entre los que destacan estéticas, gimnasios y venta de artículos escolares (cada uno genera de uno a tres empleos en promedio) cerraron o cambiaron de giro al no resistir los efectos de la pandemia de Covid-19, lamentó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope).

El recién nombrado presidente del organismo local, César González Morales, comentó que el escenario es adverso para el sector en Puebla porque muchos de los negocios son de los catalogados no esenciales, mismos que están funcionando con limitaciones con base en las medidas sanitarias.

Indicó que tres meses en confinamiento absoluto por la contingencia sanitaria fue difícil, pero cuando se prolongó a cinco meses fue cuando “puso a todos a prueba”, lo que cobró factura para algunos negocios que empezaron a cerrar al desplomarse las ventas, riesgo que sigue latente.

La reactivación económica, acotó, no depende sólo de los empresarios sino del apoyo que reciban de las autoridades locales para una mayor promoción del mercado interno que es una alternativa para poder paliar la crisis.

Dejó en claro que no todos quebraron, pero algunos cambiaron de giro para subsistir con productos que se volvieron de primera necesidad como cubrebocas y artículos de limpieza, artículos en los que más están invirtiendo restaurantes, hoteles y otros negocios de interacción personal para acatar las medidas contra el Covid-19.

Inversiones

El empresario manifestó que el panorama se torna complicado, y en el primer trimestre se ha visto que la economía no mejora, además que las inversiones están detenidas y sin una fecha de reactivarlas, aun cuando está en proceso la campaña de vacunación contra el Covid-19.

No obstante, González Morales puntualizó que no pierden el optimismo de que pueda cambiar el escenario, siempre y cuando no haya un relajamiento social en las medidas sanitarias porque los rebrotes afectan el desarrollo de las actividades.

Comentó que es difícil recuperar 2,000 empleos perdidos por el cierre de negocios, pero si hay una buena estrategia gubernamental que incluya mejores apoyos a los empresarios podrían hablar de un mejor escenario.

rrg