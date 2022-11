Empresas queretanas continúan en proceso de estabilización tras la pandemia de Covid-19

Querétaro, Qro. Empresas en el estado siguen en procesos de estabilización tras casi tres años del impacto de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, sin que hasta el momento hayan retomado los niveles de producción prepandemia, destacó el presidente del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho Ortega.

Por tanto, estimó que será hasta el segundo semestre del próximo año cuando las compañías retomen los niveles de actividad prepandemia, lo que implicaría un ritmo de recuperación más acelerado que a nivel nacional.

En relación con la recuperación económica, seguimos en proceso de recuperación, no estamos en una fase mejor que antes de la pandemia (…) Yo creo que, en el caso particular de Querétaro, probablemente en el segundo semestre del año que entra podríamos estar en esos niveles, me atrevería a decir que estamos a un año y seis meses más adelantados que el resto del país”, dijo.

En el ámbito local, agregó, en este proceso de recuperación incide el arribo de proyectos de inversión al estado, aunado a la reinversión de utilidades de algunas empresas.

“Esto se debe en gran medida a las inversiones que están llegando a Querétaro, esa es la gran diferencia y también hay inversiones de empresas locales que están reinvirtiendo ganancias o están metiéndole dinero porque confían en el estado”, expuso.

No obstante, el dirigente empresarial reconoció que las compañías pasan por un momento complejo, debido a que el impacto de la inflación ha repercutido en sus costos de producción. En este sentido, hay confianza en que la inflación no supere 9% anual.

Frente al alza de los costos, las empresas Coparmex han optado por hacer compras selectivas, con el propósito de reducir el impacto de la inflación.

Ante este contexto, Jorge Camacho destacó como positivo que no se han registrado cierres totales de empresas, pese a la compleja situación económica.

“Entonces estamos todavía en un proceso de recuperación, no te diría que ya estamos en una franca recuperación y que el año que entra va a ser muy bueno, estaría mintiendo, estamos estabilizando. No hay cierres, eso es importante, no hay empresas que estén cerrando, sin embargo, pues estamos en esa fase de estabilización y recuperándonos”, abundó.

El presidente de Coparmex en el Querétaro refirió que a este escenario se suma el tiempo de recuperación que aún le llevará a la economía nacional.

“Todavía a nivel país el Producto Interno Bruto está por debajo del 2018, vamos a cerrar el año por debajo del 2018, probablemente para el año que entra se estima crecimiento de 1% (...) yo creo que si las cosas se mantienen así hasta el 2024 estaríamos en los niveles del 2018, eso en todo el país, en Querétaro estamos un poco mejor”, puntualizó.

La confederación agrupa a cerca de 600 empresas en el estado, dedicadas a diversas ramas económicas, desde industriales hasta comerciales.

En el primer cuatrimestre del año, 56.8% de los socios de la Coparmex en Querétaro consideran que era un buen momento para invertir, resultado que mostró una ligera reducción de 0.1 puntos porcentuales, respecto al optimismo con el que el sector empresarial cerró el último trimestre del 2021.

