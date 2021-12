Querétaro, Qro. Empresas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación cierran el año con incertidumbre, frente a constantes cambios regulatorios.

Los ajustes normativos y las expectativas que generan propuestas de reformas como la eléctrica, caracterizan la etapa en la que se encuentra esta industria, refirió el presidente en Querétaro del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Enrique Quezada Ojeda.

Estamos en una etapa de incertidumbre, con muchas regulaciones, pero la mayoría (de las empresas socias cuentan) con grandes proyectos para el futuro, nada más es ir viendo cómo va este ajedrez con las nuevas reformas, si la energética llega o no”, dijo.

Las preocupaciones de las empresas, dijo, varían de acuerdo con el giro y las condiciones de la misma. Algunos de los cambios que los han mantenido en vilo son la reforma en materia eléctrica, la propuesta de eliminación del APA (siglas en inglés de Acuerdo Anticipado de Precios) y los cambios que acompañan la reforma en materia laboral.

“Creo que es un poco de todo, depende de si es una empresa que ha invertido mucho a las energías renovables le va a preocupar la reforma en energía eléctrica. A una empresa con altos niveles de activos fijos la eliminación del APA le va a preocupar. Si eres una empresa que no tiene sindicato te puede preocupar el tema laboral. Cada una va teniendo sus detalles, pero eso es de lo que hablamos, que nos den esa certidumbre, que nos digan cómo va a estar para hacia allá movernos”, declaró.

En la industria -dijo- hay un constante desgaste ante la expectativa de cambios regulatorios; agregó que los industriales están a favor de cumplir con las regulaciones aplicables, sin embargo, piden que haya claridad sobre estos cambios, debido a que implica ajustar procesos internos de las compañías y en sus cadenas de suministro.

“Nos pasó que hace un año salió la retención a los servicios, de 6% del IVA, fue mucha negociación con los proveedores, por fin teníamos a todos y la quitan, entonces eso es lo que está desgastando, más que preocupar es un desgaste porque cambian”, comentó.

En el mismo sentido, detalló, ocurrió con la obligatoriedad del nuevo complemento carta porte para acreditar la estancia legal de bienes o mercancías que movilizan los transportistas, trámite fiscal que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prorrogó un mes, del 01 de diciembre al 01 de enero del siguiente año.

“La carta porte. Estamos corriendo y haciendo todo y de repente nos lo cambian (para entrar en vigor). Es esa incertidumbre, es ese desgaste de no ver qué es lo que sí tengo o no que hacer, eso es lo que nos tiene preocupados, ese desgaste de no tener a ciencia cierta qué es lo que se tiene que hacer para poder implementar y cumplir”, explicó.

Actualmente el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación agremia a 35 empresas en el estado, teniendo el objetivo de incrementar la membresía.

