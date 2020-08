Puebla, Pue. Con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las empresas en Puebla pueden blindarse bien si aprovechan y buscan incorporarse a las cadenas globales de valor, pero deben enfocarse en la digitalización de procesos productivos, generar accesibilidad a su información bajo la nueva normalidad de hacer negocios, es decir, en forma virtual y buscar financiamientos para fortalecerse.

Así lo comentó la directora general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Sur, Josefina Lombard Sánchez, quien consideró que las empresas que mejor se adapten a “esta realidad” por la pandemia de Covid-19, podrán tener un camino de recuperación económica más firme.

No obstante, dijo que a Puebla y al resto de los estados les llevará un tiempo considerable y no serán meses para mejorar las exportaciones, que, si bien no se han frenado, sí han bajado de nivel.

Comentó que desde el organismo contribuirán en apoyar a las empresas que quieras incursionar en otros mercados específicos, donde no había muchas opciones y que ahora con la pandemia se han abierto, por ejemplo, en el tema de salud, donde los sectores textil y maquila están participando con la producción de cubrebocas y mascarillas para exportar.

Indicó que ese tipo de productos del territorio poblano son importados a Estados Unidos por agencias aduanales con precios que no le convenían al fabricante local, por ello, ahora tienen oportunidades de hacer tratos más directos.

Aprovechar la pandemia

“Las industrias de esos dos sectores supieron adaptarse a la pandemia, porque sustituyeron las exportaciones de ropa, que están frenadas, por fabricar materiales para el personal de hospitales”, apuntó.

Destacó que empresas de metalmecánica local empezaron a fabricar ventiladores con calidad de exportación que ahora tienen una alta demanda en hospitales públicos y privados.

Lombard Sánchez también consideró que el T-MEC, con nuevas condiciones ofrece una ventaja a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en competitividad regional, certidumbre, oportunidades de economía y tecnologías de información.

El sector exportador se encuentra en una etapa de incertidumbre ante los efectos económicos generados por la pandemia; sin embargo, la industria está preparada para enfrentar los retos que representa el acuerdo trilateral.

Insistió que Puebla no debe cerrarse a ese acuerdo si tiene expectativas altas, por ello, deben buscar otros mercados, entre ellos Centroamérica y fortalecer su participación en Europa.

