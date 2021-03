Querétaro, Qro. Empresarios de centros nocturnos ya analizan interponer amparos contra las restricciones sanitarias que limitan la apertura de estos giros, como parte de las diversas acciones que estudian para reactivar sus negocios.

El presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Bares y Entretenimiento de Querétaro, Emilio Lugo García, confirmó que algunos empresarios han comenzado a reunirse con bufetes jurídicos con la finalidad de estudiar los mecanismos legales que interpondrán para abrir.

Se trata de una iniciativa que emprenderán los negocios de manera independiente. Por ahora, dijo, ningún negocio se ha amparado; sin embargo, sí hay casos que estudian esta vía, ya que será una decisión individual a la que se sumarán las gestiones colectivas en busca de la ampliación de horario.

“Seguimos en pie de las acciones legales, estamos en algunos procedimientos, estamos viendo con bufetes, seguimos en pláticas de cómo, si en el tema legal no queremos afectar al gremio, entonces buscamos la mejor manera (…) Ya se están iniciando las pláticas, no es un tema colectivo, sino individual, cada uno tomará la decisión de ver si es la opción, los que no (se amparen) buscaremos seguir peleando los horarios, vamos a estar buscando la apertura de horario y las mejoras para nuestro gremio (…) Algunos ya lo están meditando, ya lo están viendo (ampararse)”, apuntó.

Ante las condiciones de apertura del Escenario B, apenas cuatro negocios –de 75 bares y discotecas asociadas– han abierto, por lo que el resto está en espera de mejores condiciones, aunado a los casos que no cuentan con recursos para invertir en su reapertura.

Actualmente, en el Escenario B, tienen permitido abrir hasta las 22:00 horas con un aforo máximo de 30 por ciento.

Emilio Lugo calificó como catastrófico que el estado regresara al Escenario C, en el cual se suspenden las actividades de los centros nocturnos.

“Con el cambio de escenario sería catastrófico, nosotros haremos valer nuestro derecho de manifestar y que necesitamos el apoyo total, la condonación de licencias (en la administración capitalina) es la de un año que no abrimos. Realmente lo que necesitamos es abrir y empezar a generar economía en nuestros negocios”, acotó.

Los pocos negocios que han abierto no han logrado una mejora en sus ingresos, por contrario, expuso, fue más caro abrir que permanecer cerrados.

“Con este 30% de aforo es imposible llegar a un punto de equilibrio, es para sobrevivir y poder mantener las rentas y algunos gastos, pero es imposible, platicando con los pocos que han abierto dicen que es imposible llegar a un punto de equilibrio, les cuesta mucho trabajo. Algunos establecimientos que abrieron me dicen que les está saliendo más caro (abrir) (…) El tema no es pagar la apertura, sino que tenemos que pagar todo lo atrasado, no podemos pagar la apertura, ¿cómo vamos a pagar lo atrasado? Es muy difícil, no hay empatía en realidad con nosotros”, comentó.

Panorama

Mencionó que el próximo 15 de marzo se cumple un año del cierre intermitente de estos giros, tras presentarse los primeros casos de Covid-19, sin que hasta el momento se hayan generado condiciones de apertura que beneficien al sector.

“No vemos claro cuándo y cómo vayan en el tema de las vacunas, no vemos avance alguno, ni una mejora, ni un apoyo, no nos queda más que estar luchando por el gremio y ver qué podemos hacer, porque regresar al Escenario C es dar un tiro de gracia al gremio, ya es un año y es imposible para nosotros”, pronunció.

Se espera que el próximo jueves sesione el Comité Técnico de Salud del estado para evaluar los indicadores epidemiológicos y determinar si se mantiene el Escenario B o si hay algún cambio que implique regresar a las restricciones del Escenario C.

estados@eleconomista.mx