Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) consideró que para cumplir la expectativa de recuperar 20% de los 10,000 empleos perdidos entre sus más de 2,500 socios durante el 2020, por la pandemia de Covid-19, los gobiernos estatal y federal deben flexibilizar los requisitos para acceder a préstamos que les permitan reactivarse.

El presidente del organismo, César Bonilla Yunes, refirió que quienes accedieron a créditos los utilizaron para mantener gastos operativos los últimos seis meses del año pasado y surtirse de mercancía para mejorar ventas, pero requieren de nuevos préstamos para tener una mayor reactivación ahora que Puebla está en color verde del semáforo epidemiológico.

Explicó que aunque sean micro, pequeñas y medianas empresas, los préstamos de 10,000 pesos que les dieron son insuficientes, “cuando en realidad se requieren como mínimo 40,000 pesos para intentar recuperarse con la contratación de al menos dos personas”.

Además, dijo, los requisitos son excesivos, ya que la mayoría de quienes buscan esos créditos son dueños de comercios y restaurantes, los cuales fueron de los más afectados por los cierres prolongados cuando inició la pandemia.

Destacó que las ventas han mejorado, demostrando que se pueden generar las condiciones para recuperar empleos perdidos en lo que resta del presente año, pero con la ayuda de las autoridades para lograr cumplir la meta.

Meta

Puntualizó que no se pueden comprometer a tener más personal mientras no se tenga la certidumbre total de que la recuperación económica es estable y que no existen riesgos de un nuevo rebrote de contagios de Covid-19 en Puebla.

Bonilla Yunes admitió que la cifra de empleos es baja, pero no pueden arriesgarse a tener más personal de lo que necesitan, porque se arriesgan a tener que volver a realizar despidos, lo cual no conviene en términos de liquidaciones.

Las contrataciones, expuso, son para áreas de ventas en comercios donde requieren tener más presencia con los clientes, mientras que en restaurantes deben cubrir la alta rotación que ha generado la pandemia por los cierres constantes del año pasado.

Reiteró que tienen esa expectativa de empleos luego de que el gobierno estatal autorizó ampliar los aforos en negocios, así como de clientes, lo que ayuda a propiciar la recuperación económica más rápida.

estados@eleoconomista.mx

kg