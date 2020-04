Querétaro, Qro. Tras el paro de actividades que (en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19) iniciaron los diputados de la 59 Legislatura de Querétaro hasta el 30 de abril -pese a que la actividad legislativa se catalogó como esencial-, el sector empresarial de Querétaro hace un llamado a los legisladores locales para que regresen a trabajar y desempeñen su labor legislativa para atender la emergencia sanitaria y económica que ha generado la propagación del coronavirus-Covid-19.

El presidente delegacional de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, destacó la relevancia de que los diputados locales impulsen legislaciones y propuestas acordes con la coyuntura tanto sanitaria como económica que ha derivado de la pandemia.

“Es importantísimo ese tema, apoyo esa idea, es importantísimo que tengan que ponerse a trabajar para legislar, para ver toda la problemática, primeramente la que tenemos en salud, pero también toda esta situación económica que ahora más que nunca necesitamos de apoyo de todos y de trabajar en un mismo canal y hacia un mismo lado que es lo que queremos todos, salir lo más posible y mejor posible de esta situación”, declaró.

La presidenta del Centro Empresarial Querétaro, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo, se sumó al llamado y agregó que en este momento es indispensable la suma de esfuerzos de todos los rubros

“Aquí todos le tenemos que entrar, no nos podemos paralizar, eso sí es una realidad, de continuar así las afectaciones económicas y de salud será más fuertes. El que no puedas estar físicamente en a oficina, o teniendo un contacto de más cercanía con las personas, no quiere decir que no puedas trabajar, de entrada eso no te exime de dejar de accionar”, expuso.

La representante de Coparmex en el estado agregó que es necesario que haya acciones contundentes para atender la contingencia; añadió que el organismo empresarial ha tenido contacto con diputados.

“Nosotros sí tenemos pláticas con los legisladores para decirles qué más estar haciendo, necesitamos ver más acciones contundentes”, agregó.

En este contexto, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Verónica Hernández Flores, informó que a partir del 07 abril y hasta el 30 del mismo mes, los legisladores suspenderían actividades, argumentando que esta decisión se tomó por seguridad sanitaria de los trabajadores de la Legislatura.

La determinación del Congreso local se tomó pese a que el decreto de emergencia sanitaria –emitido por el Poder Ejecutivo Federal- determinó que las actividades legislativas, tanto estatales como federales, son una actividad esencial.

Por tanto, en el acuerdo federal por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se precisa que continuarán en funcionamiento actividades esenciales, tales como: las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal, ente otras actividades.