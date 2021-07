Guadalajara, Jal. Porque actualmente representan una cuarta parte de los ingresos hoteleros en la zona metropolitana de Guadalajara, las plataformas tecnológicas de hospedaje deben ser reguladas de forma “urgente”, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid.

“Es urgente regular las plataformas digitales de hospedaje que hoy representan casi 25% del ingreso hotelero de la zona metropolitana de Guadalajara que no pagan impuestos locales ni cumplen con los requisitos mínimos de Protección Civil”, sostuvo.

Indicó que los servicios de hospedaje a través de plataformas utilizan la promoción y la infraestructura turística de la ciudad, exactamente igual que el resto de la industria, pero sin retribuir los beneficios que obtienen del destino.

“Las plataformas no pueden ser sólo beneficiarios, y deben cumplir 100% con sus obligaciones tributarias, al igual que el resto de la industria para así merecer el beneficio de la promoción turística que se realiza con los recursos del Impuesto sobre Hospedaje (3% en Jalisco)”, indicó Uranga Lamadrid.

Por su parte, el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC) de Guadalajara, Gustavo Staufert, refirió que las plataformas de hospedaje en Jalisco, en el 2020, tuvieron 2.5 millones de noches disponibles para rentar.

Sólo en la zona metropolitana de Guadalajara la disponibilidad fue de 608,735 noches disponibles, de las cuales 286,000 “fueron rentadas sin piso parejo”, en pleno año de pandemia.

“En abril del 2021, fueron 1.94 millones de dólares en la zona metropolitana de Guadalajara, a grandes rasgos, de 40 millones de pesos; más o menos 1 millón y medio de pesos de evasión sólo de 3% de Impuesto sobre Hospedaje”, dijo Gustavo Staufert.

“No sólo no pagan 3% del Impuesto al Hospedaje, no pagan prácticamente ningún impuesto, y no están sujetas a las reglas de hospedaje que tiene Protección Civil, no están sujetas a las reglas de seguros para hospedaje que exige el mercado de las aseguradoras, y, sobre todo, no hay un reglamento específico que asegure que en el vecindario donde están se pueden realizar cierto tipo de actos”, detalló Staufert Buclon.

“En abril del 2021 ellos tuvieron un mejor abril que en el 2019; es decir, ellos ya llegaron a su 100%, mientras la hotelería está celebrando que va a cerrar este mes a 45%; la hotelería está alejada un tercio de donde debe estar. No comprendo por qué el fisco les permite evadir impuestos”, comentó.

Precisó que las plataformas de hospedaje son semejantes al comercio informal, con la diferencia de que no tienen la justificación de que cumplen una labor social, y sostuvo que, igual que los hoteles, ellas tendrían que pagar 16% de IVA, 2% de Impuesto sobre Nóminas, 3% de Impuesto de Hospedaje y licencias para el consumo de alcohol.

Raúl Uranga pidió a las autoridades locales, particularmente al Congreso de Jalisco y a los municipios, “consolidar las reformas necesarias para que exista piso parejo entre todos los actores económicos de esta industria que es pilar en la economía de Jalisco”.

