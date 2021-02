Empresarios, en conjunto con un legislador del Congreso de la Ciudad de México, presentaron una plataforma digital mediante la cual restaurantes, fondas, tienditas, artesanos, carpinteros, herreros, entre otros comercios de barrio, puedan recibir pedidos en la modalidad "pick up" (para llevar).

En conferencia de prensa, el diputado José Emmanuel Vargas Bernal, y el presidente de Canirac Azcapotzalco, Enrique Escandón, presentaron la aplicación la plataforma 2Dine, en la cual los propietarios de micronegocios pueden registrar gratis sus marcas, y a través de ella promocionar su menú digital, self-service, pick up y envío a domicilio.

Se tiene acceso a esta plataforma al escanear un código QR, y es una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la economía local y apoyar al sector restaurantero, principalmente, con protocolos de sanidad. No es necesario contar con una aplicación específica, lo que permite el acceso mediante dispositivos móviles sin necesidad de descargar una aplicación móvil.

“La idea es que podamos dar una solución, una nueva alternativa a todo esto que estamos viviendo. Tenemos que acoplarnos a la nueva normalidad que nos dicta que tiene que haber un distanciamiento social, otras formas de relacionarnos y otras formas de comerciar. Y precisamente lo que estamos haciendo es una plataforma que ayude a los pequeños comerciantes, a los medianos y a los grandes mediante una nueva forma de comercio”, dijo el diputado Vargas Bernal.

El presidente de Canirac Azcapotzalco, Enrique Escandón, afirmó que “actualmente la manera en que podemos hacer negocios ha cambiado. El sector restaurantero es solo una parte de una larga cadena de suministros. De acuerdo a los datos que se tienen en el INEGI, el sector restaurantero y toda la cadena impacta en 125 de las 400 actividades comerciales que se tienen registradas y que generan empleos”.

Por ello, sostuvo que “esta plataforma es un escaparate, y no sólo para la industria restaurantera, sino para todos los sectores comerciales ligados y no ligados al sector. Esperamos que acerque a las dos partes importantes del proceso de compra-venta. El comprador que anda buscando y que tal vez por razones de salud y por razonamiento protocolario no salen de su casa. Y por el otro vamos a tener al productor, al vendedor, al artesano, al de la tiendita de la esquina, a la fonda, al restaurante local que no tiene la facilidad de tecnología y a veces tampoco económica de poder conectarte con una plataforma, con una página de e-commerce y disminuir el impacto de esta pandemia”.

La plataforma 2Dine ofrece a los restaurantes una forma sencilla de digitalizarse mediante el servicio de envío a domicilio, lo que aumenta las ventas al llegar a aquellos clientes que no tienen la posibilidad de acudir a recibir su pedido.

El diputado José Emmanuel Vargas Bernal dijo que este proyecto iniciará en Azcapotzalco, pero buscará la incorporación de comercios de alcaldías aledañas como Gustavo A. Madero, y posteriormente ampliarlo a otras demarcaciones de la Ciudad de México, con el apoyo del Congreso de la Ciudad de México.

