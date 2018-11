Observaciones superiores a 193 millones de pesos de la administración del exalcalde independiente de Morelia Alfonso Jesús Martínez Alcázar fueron detectadas y remitidas a la Auditoría Superior de Michoacán y a la Contraloría municipal, instancias que continuarán con las investigaciones.

En un pronunciamiento realizado por el actual alcalde, Raúl Morón Orozco, se enumeró la serie de observaciones que fueron detectadas durante el proceso de entrega-recepción del ayuntamiento y que corresponden sólo al último año de gobierno.

Morón Orozco expuso al menos una docena de irregularidades, entre las que figuran el pago a favor de personas físicas sin existir suficiencia presupuestal y sin especificar los servicios o bienes proporcionados, así como nombre y puesto del servidor público que los recibió.

Además, uso de sistemas informativos sin licencias oficiales para su operación, avalúos comerciales sin contrato, expedientes de obra incompletos, contratos en donde no se especifican montos de adeudo ni fechas de emisión y la existencia de al menos 96 contratos de asesoría externa por pago de honorarios profesionales que no cumplen los requisitos establecidos.

Asimismo, se dio a conocer que, dentro de los inventarios registrados en las dependencias municipales, hace falta equipo mobiliario, sin que se haya dado una explicación sobre por qué ya no están en su sitio.

Explicó que adicionalmente se encontraron gastos superiores a 160 millones de pesos por contratos que no corresponden al concepto contratado y no cuentan con entregables, contratos que fraccionaron el mismo concepto y contratos cuyas entregas no se registraron.

El munícipe dejó en claro que no hará ningún señalamiento público de nombres o datos personales que relacionen o identifiquen a algún exservidor, en tanto no exista resolución firme dictada por la autoridad competente.

“Los servidores públicos tenemos la inalienable obligación de salvaguardar la dignidad, la honra y los derechos humanos de las personas, aun y cuando estén sujetas a una investigación o procedimiento de responsabilidad administrativa”, concluyó. (Con información de Notimex)