Embajador Ken Salazar consideró positivos los logros de seguridad del gobierno de Rocha

El gobernador del estado coincidió con el embajador de que no hay razón para aplicar un Warning para no visitar Sinaloa.

El embajador se comprometió a regresar en noviembre para continuar con este trabajo con el gobierno de Rocha.

Mazatlán, Sinaloa, a 7 de septiembre de 2022.- En su primera visita que hace como embajador de los Estados Unidos de América a Sinaloa, Ken Salazar consideró muy positivos los logros que se han obtenido en lo que va del primer año del gobierno de Rubén Rocha Moya, con la creación de la Universidad de Policía y el mejoramiento salarial de las corporaciones policiales, y auguró que en los restantes cinco años se podrá mejorar todavía más, ya que apenas inicia su administración.

El gobernador Rocha recibió al embajador Ken Salazar y al cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Ken Roy, en Mazatlán, para en compañía de varios secretarios de su gabinete, sostener un encuentro de trabajo, donde se abordaron diferentes temas, como el de seguridad y la relación comercial que mantiene Sinaloa con la Unión Americana.

En conferencia de prensa conjunta ofrecida por el embajador y el gobernador del estado, al término del encuentro que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Mazatlán, el diplomático norteamericano elogió los resultados que ha logrado en seguridad el gobierno de Rocha, en apenas sus primeros meses de gestión.

“Hablamos bastante de la seguridad y lo que reconozco yo, es que el gobernador tiene más de cinco años en su gubernatura y comienza con un equipo con mucha experiencia y que ha comenzado en muchísimas cosas, incluso, en la Universidad -del Policía- con la capacitación de la policía, con los incrementos en los salarios de los policías aquí en este estado, en lo que se ha reducido ya las estadísticas de las delincuencias y eso es buen comienzo. Entonces, lo digo yo, para que el pueblo tenga tranquilidad, tenga prosperidad se requiere la seguridad”, dijo Ken Salazar.

Además, destacó que Sinaloa mantiene enlaces económicos muy fuertes con los Estados Unidos, en materia de turismo, agricultura y el sector comercial, donde empresas de los Estados Unidos quieren seguir invirtiendo aquí en Sinaloa.

“El compromiso mío aquí en Sinaloa, con la gente de Sinaloa, es que así vamos a trabajar, como socios, siempre con apoyo, siempre con respeto profundo de la soberanía de México, entonces regresaré otra vez aquí, ya pronto en noviembre, para seguir en este trabajo”, se comprometió el embajador Salazar.

Por su parte, el gobernador Rocha le agradeció al embajador su visita. “Yo quiero agradecerle infinitamente la visita, yo no tengo registro de que nos haya visitado algún embajador de Estados Unidos en Sinaloa por lo menos en los últimos 30 años, ésta es una gran distinción que agradezco mucho, y hemos platicado muy bien, de manera muy constructiva y hemos proyectado cosas para seguir trabajando”, dijo.

El mandatario estatal comentó ante los medios de comunicación en entrevista posterior, que los temas abordados con el embajador fueron la estacionalidad de la producción del tomate, pues Florida lo produce al mismo tiempo que Sinaloa, lo que ha generado en los últimos años señalamientos de dumping, el cual rechazó que se lleve a cabo por parte de los productores sinaloenses.

También planteó al embajador la posibilidad de acercar a Sinaloa alguna sede para la expedición de visas, como ocurría hace décadas, cuando se contaba con una oficina del Consulado aquí precisamente en Mazatlán.

El gobernador Rocha añadió que se abordó también el tema de seguridad, para que el embajador conociera de primera mano, lo que está haciendo su gobierno, “porque queremos demostrar que no existen razones para que tengamos ese Warning para que no vengan a Sinaloa, también lo planteamos”.

“En realidad el embajador y el cónsul ya conocían nuestros datos, están informados, pero ellos no son los que deciden -sobre el Warning- son otros, hay otra metodología, pero estamos seguros que van a llevar una opinión favorable para que no tengamos ese tema de impedimento de que ciudadanos norteamericanos vengan a Mazatlán, a todo el estado. Ellos mismos consideraron que no hay razón, pero no son quienes lo van a decidir, pero será muy importante la opinión del cónsul que estuvo aquí, y conoció nuestros informes”, precisó.

El gobernador Rocha fue acompañado a su vez por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; el secretario de Seguridad Pública, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo; la secretaria de Turismo, Rosario Torres Noriega; el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, y la fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñónez.

Al embajador Ken Salazar lo acompañó, además del cónsul Ken Roy, el agregado CBP para la Región Noroeste de México, Daniel Sandez; la asociada política, Claire Mark; y la especialista para Asuntos Políticos y Económicos, Lucía López.