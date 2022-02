Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que este lunes 14 de febrero iniciarán las clases presenciales, con el 91% de las escuelas ya rehabilitadas y la aprobación del 80% de los padres de familia; sin embargo, recrimina que el exmandatario Jaime Rodríguez dejó morir las escuelas durante los dos años que lleva la pandemia.

“El 91% de las escuelas están listas, 4% tendrán que arreglar algunos detalles, y 5% tienen fallas estructurales, no es falta de trabajo, en cinco meses se repararon 1,003 escuelas que nos dejó ‘El Bronco’ tiradas, pónganse en mis zapatos y no por 409 (que aún no se terminan de rehabilitar) parar el derecho de todos los niños y niñas a regresar, no nos juzguen severamente”.

“Todos vimos que el Vaquero desatendió el tema, dejó morir las escuelas durante dos años y por eso cuando llegamos nosotros hicimos una gran alianza con Apadrina una Escuela y pudimos reconstruir 496 escuelas, sociedad civil, IP y gobierno”, añadió.

Por otra parte, como parte del compromiso con la sociedad, el personal de 46 dependencias estatales realizaron la rehabilitación de 304 planteles este sábado 12 de febrero.

Bajan casos

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, señaló que la tendencia en nuevos casos, hospitalizaciones y pacientes con ventilación mecánica se mantienen a la baja en el estado.

“Tenemos muy buenas noticias, bajaron las hospitalizaciones, esta semana, de tener 4,700 a tener 1,000 casos en promedio esta semana, creo que es un dato bastante positivo, las hospitalizaciones van a la baja, los pacientes intubados también, entonces pronto estaremos ya viendo este impacto de los números en el Semáforo Epidemiológico de la próxima semana”, dijo la funcionaria.

Mencionó que se estarán llevando a cabo pruebas aleatorias en los planteles educativos para detectar posibles casos asintomáticos.

Al corte del 12 de febrero se reportaron 1,241 nuevos casos, para un acumulado de 458,290; 28 nuevos fallecimientos de 15,732 fallecimientos en total; y 631 pacientes hospitalizados, de los que 139 están conectados a un ventilador mecánico.