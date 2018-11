Guadalajara, Jal. Pese a haber obtenido el compromiso del gobernador electo Enrique Alfaro de fungir como intermediario en el litigio que sostienen con el gobierno federal por el pago de 307 hectáreas que les expropiaron para construir el aeropuerto tapatío, ejidatarios de El Zapote mantienen tomado el estacionamiento de la terminal aérea y advierten que este martes se plantarán frente a la sala nacional.

“Incluso vamos a ir acelerando más el paso, mañana (hoy) vamos a tener plantones enfrente de las salas nacionales, vamos a tener ahí gente con mantas porque no es justo que después de más de 50 años sigan con actos dilatorios para seguírsela llevando”, dijo a El Economista Nicolás Vega, representante del ejido para el tema del aeropuerto.

Este lunes, la toma del estacionamiento por parte del ejido cumplió 11 días y aunque el fin de semana elementos de la Policía Federal acudieron a desalojar a los comuneros, otro grupo de éstos retomó el control apenas 20 minutos después.

De acuerdo con Vega Pedroza, hoy el gobernador electo llevará, tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), la propuesta para resolver de forma definitiva el pago al ejido; según el avalúo más reciente elaborado a petición de los ejidatarios, el valor de las 307 hectáreas asciende a 3,600 millones de pesos.

Sin embargo, mientras los ejidatarios no conozcan la propuesta de solución y no obtengan el compromiso de pago de las autoridades federales, explicó, no retirarán los plantones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

“Mientras no se nos resarza el daño y lleguemos a un convenio y se nos pague definitivamente, nosotros vamos a seguir con nuestras manifestaciones el tiempo que la ley nos lo permita”, señaló Vega Pedroza.

“Esta lucha de tantos años es legítima, así lo manifestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y antes, los tribunales colegiados; entonces, ya no les queda de otra más que pagar”, puntualizó el también expresidente del comisariado ejidal.

Mientras mantienen el control del estacionamiento, los ejidatarios impiden que los automovilistas paguen la tarifa respectiva, situación que a su vez complica a los usuarios que no pueden obtener una factura por el servicio, además de que no hay garantías hacia los automóviles ahí estacionados por parte de la empresa.

Levantan la mano

La semana pasada, empresarios y autoridades de Jalisco avalaron la propuesta del presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, para solicitar el apoyo del gobierno federal y convertir a la terminal aérea de Guadalajara en el principal hub de carga del país.

Según el proyecto de Lemus Navarro, se requiere una inversión de 4,000 millones de pesos para adaptar el aeropuerto de Guadalajara y construir la infraestructura que se requiere, principalmente, una segunda pista.

No obstante, el litigio con El Zapote, por la expropiación de sus terrenos que data de 1975, fecha en que se publicó el decreto expropiatorio, ha impedido al grupo concesionario construir la segunda pista y crecer las instalaciones aeroportuarias que están a punto de alcanzar la capacidad máxima de operaciones, debido a la tasa promedio de 10% anual que ha registrado el aeropuerto de Guadalajara en los últimos 10 años.

