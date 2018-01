Guadalajara, Jal. El ejido El Zapote prepara una manifestación para el próximo lunes 5 de febrero, con el fin de exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pago de las 306 hectáreas de terreno que les fueron expropiadas para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Nicolás Vega Pedroza, expresidente del Comisariado Ejidal, dijo a El Economista que esperan la participación de 5,000 personas de distintas organizaciones sindicales y ejidos de todo el país.

“Porque no hay respeto a los derechos; hay una sentencia ya ganada y el gobierno se la lleva en puras marrullerías, inventando una cosa e inventando otra, y no es posible que nos llevemos así toda la vida. Debe haber respeto al Estado de Derecho”, subrayó Vega Pedroza.

Además, reiteró que, pese a que un juzgado le dio la razón al gobierno federal al señalar que ya no había deuda alguna con el ejido, “el Tribunal Colegiado les revocó ese acuerdo y el decreto expropiatorio del 1975 quedó insubsistente; quiere decir que los terrenos son del ejido”, afirmó el responsable del conflicto con el aeropuerto en el comisariado ejidal.

El próximo 21 de febrero a las 9:30 horas, anticipó, se realizará la audiencia en tribunales federales donde comparecerán las partes involucradas con pruebas y alegatos para acordar “un precio justo” por los terrenos.

“Nosotros no vamos a bajar la guardia; mientras no cumplan, vamos a seguir haciendo todo tipo de manifestaciones”, sostuvo Vega Pedroza, tras señalar que el ejido no pide que se les pague más del valor de los terrenos, pero, insistió, “un precio justo”.

“Nosotros pedimos lo que marque la ley. Llevamos documentos donde al ejido El Verde le pagaron a 2.070 pesos el metro y el año pasado se los pagaron. El valor comercial es de más de 2,400 pesos en esa zona, pero lo que marque la ley. Nosotros no queremos que nos paguen más ni que nos paguen menos”, dijo el líder de los comuneros.

Aunque El Zapote no ha dejado de manifestarse cada lunes por la carretera Guadalajara-Chapala, que conduce al aeropuerto tapatío, la marcha del 5 de febrero partirá a las 10:00 horas de la glorieta Minerva hacia la Plaza de la Liberación en el centro tapatío, pero previamente saldrán camiones con manifestantes desde el aeropuerto de Guadalajara.

