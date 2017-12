Guadalajara, Jal. En el 2018 Jalisco contará con un presupuesto de 1,700 millones de pesos para la conservación y modernización de la red carretera federal, con lo cual, el estado se ubica entre los cinco con las más altas inversiones de la Federación para este rubro, afirmó el director del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Salvador Fernández Ayala.

“Jalisco es muy importante para la Federación; forma parte de un eje carretero importante que va desde la salida de los productos que llegan al puerto de Manzanillo y van hacia la frontera por la carretera hacia Nogales, por lo que es de los cinco estados a nivel nacional que tiene ahorita las mejores inversiones para el 2018”, explicó el funcionario.

Detalló que el recurso se destinará a la conservación de los 2,195 kilómetros que conforman la red carretera federal, incluyendo sus 375 puentes, y destacó entre las obras prioritarias, la modernización de la carretera costera 200 Tuito-Melaque, el tramo de Tesistán a Colotlán y la carretera Jocotepec hacia Tizapán El Alto.

Fernández Ayala expuso que debido a las condiciones carreteras y a las campañas de prevención, de diciembre del 2016 a igual mes de este año, se redujeron 30% los accidentes carreteros en el estado.

“De 649 accidentes, bajamos a 437 debido a las campañas de prevención haciendo conciencia a los conductores de que no usen el celular cuando están manejando, que si ingieren bebidas alcohólicas no dispongan del volante, que no excedan la velocidad indicada en el camino y que cuiden las condiciones físico-mecánicas de su vehículo”, agregó.

En otro tema, el director del Centro SCT Jalisco informó que en el presente mes, se incrementó el número de usuarios del macrolibramiento que recién fue inaugurado en noviembre pasado.

“En el mes de diciembre ya se incrementó de 4,000 a 5,000 vehículos diarios y la buena noticia es que 60% de este tránsito son vehículos pesados (...) Es decir, que aproximadamente 3,000 trailers y fullers están dejando de circular por la zona metropolitana de Guadalajara”, manifestó.

Vía de cuota

Salvador Fernández previó que, pese a ser una vía de cuota, cada vez será más utilizada por el transporte de carga a medida que, dijo, las empresas y las organizaciones de transportistas comprueben los beneficios y ahorros que supone evitar el ingreso a la ciudad.

“Es la mejor opción para evitar el cruce de la zona metropolitana, donde están ahorrando tiempos de recorrido hasta más de una hora, también combustible porque no es lo mismo circular 111 kilómetros a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora a circular por la zona metropolitana a una velocidad intermitente máxima de 40 kilómetros por hora, el ahorro en horas hombre y la posibilidad de que las mercancías lleguen de manera más oportuna”, refirió el funcionario.