Guadalajara, Jal. La emergencia sanitaria que enfrenta China por la epidemia de coronavirus no ha impactado el desarrollo económico de Jalisco, coincidieron gobierno y empresarios locales. Por el contrario, advierten áreas de oportunidad para las empresas jaliscienses. / “En este momento no hemos tenido ningún impacto industrial; no han dejado de llegar ni componentes, ni maquinaria, ni nada de lo que importamos de China. En las exportaciones tampoco hemos tenido indicio de que se hayan detenido, aunque realmente se exporta muy poco a China”, dijo a El Economista el coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde.

“Hasta el momento no tenemos algún indicio de que esté en riesgo la actividad económica”, destacó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Xavier Orendáin de Obeso, refirió que los 50 restaurantes chinos afiliados a ese organismo no reportan baja en sus ventas por la epidemia en el gigante asiático.

Con relación a la afectación que ha tenido la enfermedad en la economía mundial, el dirigente del comercio organizado indicó que no ajustarán a la baja las expectativas económicas previstas para el 2020; por el contrario, dijo, buscarán áreas de oportunidad.

“Estos problemas los empresarios los convertimos en oportunidades; si hoy hay una veda de productos naturales en esa región de China, pues los productores de cerdo, pollo, etcétera, tienen una enorme oportunidad en esa gran región”, expuso Orendáin de Obeso.

En tanto, Alejandro Guzmán señaló que Jalisco podría aprovechar las oportunidades de proveeduría en los países que son altos importadores de productos chinos.

Enfatizó que para casos como éste, funcionará la Agencia de Sanidad Agroalimentaria.

“Justamente para proteger nuestros principales cultivos tanto los que ingresan como los que se exportan”, agregó el funcionario, quien anticipó que en el segundo semestre de este año la agencia podría estar en funcionamiento.

Regresan estudiantes

Por su parte, el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), Alfonso Pompa Padilla, informó que de los 39 estudiantes jaliscienses que estaban becados en China por el gobierno de Jalisco, 24 regresaron al estado, nueve regresarán el próximo 6 de febrero y seis decidieron permanecer en ese país.

“Han decidido quedarse hasta hoy seis jóvenes que se sienten bien, se sienten seguros y están tomando las medidas que el gobierno chino y su universidad les ha propuesto. Les vamos a dar un pequeño apoyo económico para que puedan adquirir las cosas que necesitan, tanto de protección de sanidad como de alimentos o agua que ha escaseado un poco”, detalló el titular de SICyT.

