Guadalajara, Jal. Frente a la desaceleración económica y un inminente escenario de debilidad que enfrenta el país, la Alianza Centro-Bajío-Occidente que conforman los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, constituye una oportunidad para salir de la inercia nacional y alcanzar un crecimiento por encima del promedio de México.

No obstante, difícilmente esta región alcanzará el crecimiento de 5% que proyectan los gobiernos de esas cinco entidades para el cierre del actual sexenio, advirtió el presidente del capítulo Guadalajara del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Alejandro Rodríguez Magaña.

“No podríamos salirnos de una ola nacional. Si estamos viendo que la expectativa de crecimiento 2019 no está ni siquiera cerca de lo que podía especularse para el sexenio completo que era de 4%, me parece que Jalisco, aunque sí podría estar por encima de la media nacional, no podría crecer 50% por encima de la expectativa que hay para todo el país”, subrayó.

“Me parece una decisión bastante acertada para la economía de esos estados; el gobernador de Jalisco lo que está pretendiendo con esta estrategia es salirse de una inercia nacional”, puntualizó el presidente del IMEF.

Proyectos estratégicos

Alejandro Rodríguez destacó que para alcanzar el objetivo de crecimiento y desarrollo económico de la región, es necesario emprender a la brevedad proyectos estratégicos como el hub de carga, principalmente para el envío de productos primarios a países del continente asiático.

“Si vemos que a nivel nacional, un proyecto de alta envergadura como podría ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se viene abajo, sería la oportunidad para Jalisco de retomar este tema porque es una asignatura pendiente que tenemos en el estado, de tener un aeropuerto de primer nivel. Si en este momento estamos cosechando berries en la zona de la Rivera de Chapala o hacia el lado de Ciudad Guzmán, podríamos interpretar que ese producto, en menos de 72 horas, podría estarse consumiendo en China”, indicó.

El presidente del capítulo Guadalajara del IMEF añadió que “China acaba de hacer una prohibición importante a los productos agrícolas norteamericanos, y esto nos abre las puertas a otras latitudes. Creo que es una oportunidad para que Jalisco asuma un liderazgo en esta alianza con los estados de la región”.

De acuerdo con Rodríguez Magaña, la región Centro-Bajío-Occidente tiene potencial para desarrollar trenes de alta velocidad “que podrían ser bastante benéficos, más allá incluso que un Tren Maya al que le vemos poca viabilidad financiera”.

En cifras

La actividad económica de los estados que conforman la Alianza Centro-Bajío-Occidente registró una caída de 0.2% a tasa anual desestacionalizada en los primeros tres meses del 2019, frente a un aumento de 0.1% a nivel nacional; desde finales del 2015 la economía del país obtenía un mejor resultado que la regional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

No obstante, dicha región ha sido el motor de México en los últimos años. Por ejemplo, la actividad económica de las cinco entidades promedió un crecimiento anual de 4.4% entre el 2014 y el primer trimestre de este año, mientras el país mostró un aumento de 2.5% en igual periodo de comparación.

Es importante recordar que el pasado 8 de mayo, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco proyectaron sumar capacidades para consolidar a esta región como una plataforma de desarrollo económico.

Las cinco entidades conforman la Alianza Centro-Bajío-Occidente, que surge como una propuesta de los gobernadores para crear estrategias regionales por medio de un corredor que aglomera diversas ramas productivas.

Foro

Con el objetivo de analizar el entorno económico tanto nacional como internacional y aprovechar las oportunidades que tiene el país a través de la participación de la sociedad y los empresarios, el próximo 25 de septiembre se realizará en Guadalajara el XXIX Foro Empresarial IMEF 2019.

En el evento que se realizará en las instalaciones del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, se tiene prevista la participación, entre otros ponentes, de María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores, e Israel Osorio Rodarte, consultor del Banco Mundial Washington, D.C.

